الإمارات توج بذهبيتين جديدتين في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً

توج منتخب الإمارات لألعاب القوى بذهبيتين جديدتين في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً التي تحتضنها هونغ كونغ، ليرفع رصيده إلى 5 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وبرونزية.

توج منتخب الإمارات ل ألعاب القوى بذهبيتين جديدتين في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً التي تحتضنها هونغ كونغ، ليرفع رصيده إلى 5 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وبرونزية.

وحرزت العداءة مريم كريم الميدالية الذهبية في نهائي سباق 400 متر للسيدات بزمن قدره 56.93 ثانية، لتحقق أفضل رقم شخصي لها وسط منافسة قوية من نخبة العداءات على مستوى القارة. وحصدت العداءة تشن يو ليو من تايبيه الصينية الفضية بزمن قدره 59.46 ثانية، وجاءت ثالثة العداءة الكازاخستانية مارغريتا كوسينوفا بزمن قدره 1:01:06 دقيقة.

وجاءت الذهبية الثانية عبر العداء عبدالقدوس أحمد علي في نهائي سباق 200 متر رجال بعد أداء مميز أنهاه بزمن 20.85 ثانية، برغم مواجهة الرياح المعاكسة (-1.6 م/ث)، وأحرز الفضية العداء الصيني جينشين تشين بزمن قدره 21.12 ثانية، والبرونزية كانت من نصيب العداء السريلانكي ساديو ويمانسا راجاكارو، بزمن قدره 21.13 ثانية. وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن الإنجاز الجديد يضاف إلى النتائج المميزة التي حققها المنتخب في البطولة حتى يومها قبل الأخير، مشيداً بالمستوى المتطورة للعداءة مريم كريم وقدرتها على تصدر السباق بفارق زمني مميز بين المشاركات.

وأوضح أن العداء عبدالقدوس أحمد علي فرض سيطرته على السباق وحقق المركز الأول عن جدارة، ليؤكد مكانته المميزة ضمن أبرز العدائين الشباب في القارة الآسيوية، واقترب من حاجز الـ20.80 ثانية رغم الظروف الفنية الصعبة للسباق





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات بطولة آسيا الـ 22 ألعاب القوى مريم كريم عبدالقدوس أحمد علي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

انتعاش مبيعات الذهب في دبي بمناسبة عيد الأضحى بنسبة تجاوزت 20%شهدت أسواق الذهب في دبي انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء تزامناً مع عيد الأضحى، حيث ارتفع الإقبال بنسبة تجاوزت 20% بفضل استقرار الأسعار وتنوع التصاميم التراثية والعصرية.

Read more »

الذكاء الاصطناعي يقلص ساعات تحضير المعلمين إلى 20 دقيقةتغيرت مهام المعلمين اليومية بشكل كبير مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث انخفض وقت تحضير الدروس من 3 ساعات إلى 20 دقيقة، وأكد معلمون أن تجربة التعلم عن بعد كانت نقطة التحول لاعتماد هذه الأدوات.

Read more »

«جائزة الشيخ زايد للكتاب» في عامها الـ 20: الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامةرسّخت جائزة الشيخ زايد للكتاب، منذ انطلاقتها عام 2006، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية والثقافية في العالم العربي، ومنصة معرفية عالمية تعكس رؤية دولة الإمارات في جعل الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وجسراً للحوار بين الشعوب والحضارات.

Read more »

هيمنة المستثمرين الهنود على سوق العقارات في دبييواصل المستثمرون الهنود هيمنتهم على سوق العقارات الدولية في دبي، حيث يستحوذون على ما يقارب 20-22% من إجمالي المشتريات العقارية الأجنبية، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عقارية مفضلة للمستثمرين الهنود.

Read more »

منتخب الإمارات يحصد ثلاث ذهبيات جديدة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنةحقق منتخب الإمارات ثلاثة ميداليات ذهبية جديدة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة في هونغ كونغ، منها رقم قياسي في التتابع المختلط.

Read more »

بينهم 12 طفلاً.. انقلاب شاحنة يقتل 20 أفغانياًقُتل 20 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، في حادث انقلاب شاحنة، السبت، شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت...

Read more »