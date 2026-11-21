تقرير يكشف عن نمو التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان ليصل إلى 357.2 مليار درهم، مع تركز دور إعادة التصدير كركيزة رئيسية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة حول التبادل التجاري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات و سلطنة عُمان حققت قفزة نوعية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية غير النفطية بين البلدين نحو 357.2 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026. ويعكس هذا الرقم الضخم عمق التكامل الاقتصادي القائم، والذي يستند إلى روابط تاريخية وجغرافية راسخة، إلى جانب رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

تفاصيل الحجم التجاري والنمو المتسارع

كشفت أرقام النصف الأول من عام 2026 عن استمرارية الزخم التجاري القوي بين الشقيقتين، حيث سجلت التجارة السلعية غير النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من ذلك العام مبلغاً قدره 50.1 مليار درهم. وإذا قورنت هذه الأرقام الإجمالية السنوية المسجلة في عام 2025 والتي بلغت 64.6 مليار درهم، يتضح أن تجارة النصف الأول من عام 2026 وحدها تعادل نسبة 77.6% من إجمالي التجارة المسجلة في العام الكامل السابق، مما يشير إلى وتيرة نمو استثنائية في حركة التبادل التجاري.

Also read 4923 وفاة وأكثر من 131,460 إصابة حصيلة 'وباء كورونا' في العالم

هيمنة إعادة التصدير على الهيكل التجاري

أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 توزيعاً دقيقاً لحركة السلع، حيث سجلت عمليات إعادة التصدير بقيمة 24.7 مليار درهم، لتحتل الصدارة كأكبر مكون للتبادل التجاري في تلك الفترة. وجاءت الصادرات الإماراتية غير النفطية المباشرة إلى سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بقيمة 13.2 مليار درهم، تليها الواردات الإماراتية من السلطنة بقيمة 12.2 مليار درهم، مما يعكس التنوع في القنوات التجارية المستخدمة.

الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية

تشير الإحصاءات إلى أن إعادة التصدير استحوذت على نسبة 49.3% من إجمالي التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، بينما كانت الصادرات الإماراتية تمثل 26.3% والواردات من السلطنة 24.4%. وهذا التوزيع يبرز دور الإمارات المحوري كمركز إقليمي لإعادة توزيع السلع، مستفيدة من شبكتها المتطورة من الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية التي توفر حلولاً مرنة للشركات من خلال خدمات التخزين والتجميع والتوزيع.

Advertisement

اتجاهات الصادرات والواردات الطويلة الأجل

على امتداد الفترة من عام 2020 إلى منتصف 2026، تصدرت أنشطة إعادة التصدير مكونات التجارة غير النفطية بقيمة إجمالية قاربت 156 مليار درهم، بحصة 43.5% من إجمالي التجارة المعلنة بين الجانبين. وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى عُمان نحو 122.2 مليار درهم بحصة 34.3%، بينما وصلت الواردات الإماراتية من السلطنة إلى 79.3 مليار درهم، مما يعكس الاعتماد المتبادل والاستفادة من المزايا التنافسية الجغرافية لكل من البلدين.

آفاق النمو المستقبلي للشراكة الاقتصادية

تشير نسبة 77.6% التي مثلتها تجارة النصف الأول من 2026 مقارنة بإجمالي العام السابق، إلى إمكانية تسجيل أداء سنوي مرتفع إذا استمرت وتيرة التبادل التجاري بنفس النسق خلال النصف الثاني من العام. ويستمر هذا التوجه في تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تطوير المشاريع المشتركة التي تسهم في زيادة الكفاءة وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر الشبكات اللوجستية المتطورة.