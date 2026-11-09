الإمارات تطبق منظومة eATA Carnet الإلكترونية لتيسير التجارة العالمية

الإمارات تصبح أول دولة خارج أوروبا تعتمد منصة رقمية كاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع eATA Carnet، بما يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم مباشر من غرف دبي ، عن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet" رسمياً اعتباراً من يوم الاثنين التاسع من شهر نوفمبر عام ألفين و ستة وعشرين. وتمثل هذه الخطوة التاريخية تحولاً رقمياً شاملاً يجعل من الإمارات أول دولة خارج قارة أوروبا تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار ومعالجة دفاتر الإدخال المؤقت، مما يعزز ريادتها في تطوير الإجراءات التجارية والجمركية على المستوى العالمي.

ريادة إماراتية في التحول الرقمي الجمركي

يعد اعتماد منظومة "eATA Carnet" نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، حيث تتيح المنظومة الجديدة الاستغناء التام عن الإجراءات الجمركية الورقية المعقدة، وتسريع عمليات التخليص الجمركي بشكل ملحوظ. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى توفير تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات العاملة في الدولة، مدعومة بتقنيات متطورة تضمن دقة عالية وسرعة في المعاملات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة الدولية، وخاصة في استضافة المعارض الكبرى والمؤتمرات الدولية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد المؤقت للمعدات والسلع.

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تعاون استراتيجي مع غرفة التجارة الدولية ICC

تتولى غرفة تجارة دبي، التي تعد واحدة من الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ عام ألفين و واحد عشر، عندما انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى. وتقوم الغرفة اليوم بقيادة المرحلة الجديدة من التطبيق الإلكتروني للنظام، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية وممثلين عن غرفة التجارة الدولية "ICC" العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة دبي هي واحدة من اثنتي عشرة غرفة تجارة فقط من أصل ألف ومئتي غرفة عضو في غرفة التجارة الدولية "ICC" تطبق هذا النظام الإلكتروني الخاص بالإدخال المؤقت للبضائع، مما يعكس مكانتها المرموقة عالمياً.

استعدادات تقنية واختبارات دقيقة قبل الإطلاق

في إطار الاستعدادات الدقيقة لإطلاق المنظومة، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية واعتماد النظام الجديد. شمل هذا البرنامج تنظيم اجتماعات تنسيقية فنية مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية مكنت مسؤولي الجمارك من التواصل المباشر مع خبراء غرفة التجارة الدولية. كما تضمنت العملية تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لممثلي الجمارك، وقادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات المحتملة، مما أسهم في ضمان التوافق الفني الكامل واستعداد جميع الجهات المعنية للتطبيق السلس.

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آثار اقتصادية وإدارية إيجابية للشركات

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على الدور الريادي لغرفة تجارة دبي في قيادة جهود الدولة منذ عام ألفين وعشرة، مؤكداً أن هذا التحول يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً. وأشار إلى أن المنظومة تسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية. ومن جانبها، أكدت الجمارك الاتحادية أن النظام يقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت، ويعزز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للمعارض والأنشطة التجارية، مما يخفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

إنجازات سابقة وتطلعات مستقبلية للمستقبل

تعكس الأرقام السابقة التزام الدولة ببيئة تجارية مرنة، حيث تم إصدار واستقبال ستين ألفاً وخمسمائة وتسعين وواحد (63,591) دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع، بقيمة إجمالية قدرها أربعة وخمسون ملياراً وأربعمائة مليون درهم (54.4 مليار درهم) منذ تطبيق النظام الأصلي في عام ألفين وواحد عشر وحتى عام ألفين وخمسة وعشرين. ويشير هذا الأداء إلى فعالية المنظومة، بينما يؤكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدولة لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية بل تسهم في صناعته، محولةً التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وتترسخ مكانتها كشريك فاعل في تطوير مستقبل التجارة العالمية.