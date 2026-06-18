الإمارات تشارك في معرض 'فيفا تك' 2026 بباريس لتعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وفد الإمارات في معرض 'فيفا تك' العالمي بباريس، حيث تستعرض الدولة نموذجها الاقتصادي المستقبلي القائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتبني شراكات دولية مع France وIndia.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة العاشرة من معرض 'فيفا تك' العالمي ل ريادة الأعمال و التكنولوجيا المتقدمة ، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2026، تحت شعار ' الذكاء الاصطناعي : التأثير لا الوهم'.

يترأس وفد الدولة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي في منظومة الابتكار العالمي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي جاذب للشركات الناشئة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد. كما تهدف المشاركة إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتمكينها من التوسع وبناء شراكات دولية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 'نحن الإمارات 2031'.

علاقات إستراتيجية مع فرنسا أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات وفرنسا تربطهما علاقات اقتصادية متينة وشراكة إستراتيجية راسخة تشمل قطاعات حيوية diverse، مع تبني رؤية مشتركة تركز على القطاعات الجديدة ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تستضيف الإمارات أكثر من 11,355 شركة فرنسية تساهم في التنوع الاقتصادي وتعزز الأنشطة في السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع والطاقة والدفاع والرفاهية والخدمات والبنية التحتية.

جلسة حوارية رئيسية شارك معالي الوزير في جلسة حوارية رئيسية بعنوان 'دليل النمو الجديد' ناقشة التحولات الاقتصادية العالمية في ظل تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وصعود النماذج الاقتصادية القائمة على الابتكار، بمشاركة معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ومعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية السابق في فرنسا. واستعرض معاليه رؤية الإمارات لبناء نموذج اقتصادي مرن وتنافسي يرتكز على تنويع مصادر النgrowth وتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وتوظيف التقنيات الحديثة كمحركات رئيسية للنمو المستدام.

وفد إماراتي متنوع ضم الوفد ممثلين عن نحو 20 جهة من حاضنات الأعمال والهيئات المعنية بتنمية ريادة الأعمال، منها منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي 'Hub71'، وهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة 'راكز'، ومركز الشارقة لريادة الأعمال 'شراع'، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، ومدينة مصدر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء. بالإضافة إلى عشر شركات ناشئة تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة وتكنولوجيا الغذاء والزراعة المتقدمة والبنية التحتية المستدامة.

عروض إماراتية مبتكرة عرضت الشركات الإماراتية مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة تشمل: منصات ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتسهيل التمويل، والخدمات المالية للشركات، ومنصات نقاط البيع والدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتجزئة والمطاعم، وحلول ذكية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية. كما شملت العروض منصات لإدارة سلاسل التوريد الرقمية للأغذية والتجارة المستدامة، ومنصات لدعم توسع الشركات ودخول أسواق جديدة، وتطبيقات برمجية متقدمة، وتقنيات زراعية مستدامة مثل أنظمة الري المبتكرة دون كهرباء، وحلول ذكاء اصطناعي متقدمة لقطاع العقارات والبنية التحتية.

فعالية جانبية على هامش المعرض نظم الوفد فعالية اقتصادية بالتعاون مع سفارة الإمارات في فرنسا لجمع الشركات الناشئة الإماراتية مع مستثمرين وشركات فرنسية ودولية، بهدف تعزيز التواصل وبناء الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون. حول المعرض يُعتبر معرض 'فيفا تك' أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث يحول إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار من أكثر من 40 دولة.

في نسخته العاشرة، يستقطب المعرض نحو 180 ألف زائر، وأكثر من 14 ألف شركة ناشئة، و3600 مستثمر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة للمرة الثالثة على التوالي ضمن جهودها لدعم نمو الشركات الناشئة الإماراتية وتعزيز حضورها في المنصات الدولية





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