الإمارات تتصدر عربياً في مؤشر التحول الطاقي 2026 وتحقق تقدماً عالمياً لافتاً

حصلت الإمارات على المركز الأول عربياً و49 عالمياً في مؤشر التحول الطاقي 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة 15 مرتبة عن نسخة 2021، بفضل استثماراتها في الطاقة المتجددة والنووية والسياسات الداعمة للاستدامة.

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجاز جديد في مجال ال طاقة ، حيث تبوأت مرتبة الصدارة عربياً والمركز 49 عالمياً على مؤشر التحول الطاقي لعام 2026، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة أكسنتشر.

وحصلت الإمارات على 59.1 نقطة على المؤشر العام الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية من حيث الأمن والاستدامة والعدالة، بالإضافة إلى جاهزية الدول للتحول نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة. ويأتي هذا التقدم بعد أن كانت الإمارات تحتل المركز 64 عالمياً والثاني عربياً في نسخة عام 2021، مما يعني صعوداً بمقدار 15 مركزاً عالمياً خلال خمس سنوات فقط، وهو تطور لافت يعكس السياسات الطموحة للدولة في قطاع الطاقة.

ويعد مؤشر التحول الطاقي أداة تقييم شاملة تغطي 120 دولة وتعتمد على 44 مؤشراً فرعياً، مقسمة إلى بعدين رئيسيين: الأول هو أداء النظام الطاقي الحالي من حيث الأمن (توفر الطاقة واستقرار الإمدادات)، والاستدامة (الحد من الانبعاثات وزيادة حصة الطاقة المتجددة)، والعدالة (إتاحة الطاقة بأسعار معقولة للجميع). أما البعد الثاني فهو جاهزية الدولة للتحول، ويشمل عوامل مثل بيئة السياسات والتنظيم، والبنية التحتية، والتمويل، والابتكار، ورأس المال البشري.

وقد أظهرت النتائج أن الإمارات تتفوق بشكل خاص في مؤشر العدالة الطاقية، حيث صنفت ضمن أفضل الدول عالمياً في هذا المجال، مما يعكس نجاحها في تقديم طاقة نظيفة وبأسعار معقولة لسكانها. وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن مسار التحول الطاقي أصبح أكثر تفاوتاً بين الدول، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات البنية التحتية وارتفاع الطلب على الطاقة.

ورغم أن الاستثمار العالمي في الطاقة بلغ مستوى قياسياً عند 3.3 تريليونات دولار في عام 2025، وشكلت مصادر الطاقة المتجددة والنووية نحو 42% من توليد الكهرباء عالمياً، إلا أن جاهزية التحول الطاقي سجلت تراجعاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. ويعود هذا التراجع إلى ضعف اليقين في السياسات، وتشدد شروط التمويل، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة.

في المقابل، حافظت دول الشمال الأوروبي، مثل السويد وفنلندا والدنمارك، على صدارة الترتيب العالمي بفضل استثماراتها المبكرة في الطاقة النظيفة والسياسات الداعمة. لقد كان للتطور السريع الذي شهدته الإمارات في قطاع الطاقة دور كبير في تحسين ترتيبها على المؤشر العالمي. فقد أطلقت الدولة مشاريع رائدة مثل محطة براكة للطاقة النووية، التي أصبحت أول محطة نووية في العالم العربي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم.

كما استثمرت الإمارات بكثافة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونجحت في خفض تكلفة الطاقة الشمسية إلى مستويات تنافسية. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 50%، مع تحقيق توفير في الاستهلاك بنسبة 40%. كما أولت الإمارات أهمية كبيرة للابتكار والبحث والتطوير في مجال الطاقة، من خلال إنشاء مراكز متخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة في مصدر، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة.

وتمثل هذه الجهود جزءاً من رؤية أوسع لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت اتفاقية باريس للمناخ، وتستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في أبوظبي، مما يعزز دورها كمحور عالمي للطاقة النظيفة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه مسيرة التحول الطاقي في الإمارات، أبرزها الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للإيرادات والنمو الاقتصادي.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من الطلب على الطاقة لأغراض التبريد، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الشبكة الكهربائية. لكن الدولة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تخزين الطاقة، وتعزيز الشبكات الذكية. كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الخضراء، وتوفير حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في التحول. وفي الختام، يعكس تقدم الإمارات في مؤشر التحول الطاقي التزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار، رغم التحديات العالمية.

ويعد هذا الإنجاز دليلاً على نجاح السياسات الوطنية في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ومع استمرار الجهود، من المتوقع أن تواصل الإمارات تحسين ترتيبها الدولي، وربما تطمح إلى الوصول إلى قائمة أفضل 30 دولة خلال العقد القادم، بما يتماشى مع طموحاتها في أن تصبح نموذجاً عالمياً في التحول الطاقي





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الإمارات مؤشر التحول الطاقي الطاقة المتجددة الاستدامة الابتكار

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