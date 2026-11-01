الإمارات تحقق نمواً بنسبة 32 في قيمة العملات المشفرة

تقرير جديد يكشف عن نمو قيمة العملات المشفرة في الإمارات بنسبة 32 لتصل إلى 104.8 مليار دولار، مع تفاؤل إقليمي رغم تحديات السوق.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة تحليل بيانات سلاسل الكتل المختصة، وهي تشيناليسيس ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت نمواً ملحوظاً في قيمة العملات المشفرة المتلقاة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026. وقد ارتفعت هذه القيمة بنسبة تصل إلى 32 في المئة، لتصل إلى نحو 104.8 مليارات دولار. يعكس هذا الأداء الديناميكي تنامي النشاط الكبير في سوق الأصول الرقمية داخل الدولة، وهو إنجاز بارز يأتي في ظل التباينات التي شهدتها أسواق المنطقة خلال نفس الفترة الزمنية، مما يبرز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للنشاط الاقتصادي الرقمي.

النمو الكبير في تدفقات الإمارات الرقمية

تشير الأرقام الصادرة عن التقرير إلى أن الإمارات تتصدر المشهد الإقليمي من حيث حجم التدفقات المالية المتعلقة بالملف الرقمي، حيث استقطبت كميات ضخمة من القيمة عبر شبكات البلوك تشين. وقد جاء هذا الارتفاع الحاد، الذي بلغ 32 في المئة، ليؤكد على قدرة البيئة التنظيمية والتجارية في الدولة على استيعاب وتسهيل حركة رؤوس الأموال الرقمية بكفاءة عالية. ولا تعني الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات الواردة بالضرورة توسعاً متناسقاً في قاعدة المستخدمين الأفراد، إذ تشمل البيانات مجموعة واسعة من العمليات المالية التي تتجاوز التداول الفردي التقليدي.

Also read «أوبتا» يضع مانشستر يونايتد أمام شبح الهبوط

تحليل الأداء الإقليمي في الشرق الأوسط

على صعيد أوسع، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 443.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة المذكورة. ويشير هذا الرقم إلى انخفاض طفيف نسبته 1.4 في المئة مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس حالة من الاستقرار أو التراجع البسيط في النشاط الكلي للمنطقة ككل. وتكشف هذه البيانات عن تفاوت واضح وجوهري في اتجاهات الأسواق الإقليمية، سواء من حيث أحجام التدفقات المالية أو العوامل المحركة الأساسية لنشاط الأصول الرقمية. وتبرز هذه الفروقات الحاجة إلى فهم دقيق للسياق المحلي لكل دولة في المنطقة.

تضارب الأوضاع في تركيا وإيران

في حين تصدرت تركيا أسواق المنطقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 144.5 مليار دولار، شهدت该国 زيادة كبيرة في حجم تداولات العملات المستقرة المحلية بين الأفراد، والتي وصلت إلى ما يعادل خمسة أضعاف الحجم السابق. وعلى النقيض من ذلك، واجه النشاط الرقمي في إيران اضطرابات ملحوظة مرتبطة بفترات متقطعة من انقطاع الإنترنت، وهو ما أثر سلباً في حركة المعاملات التي يمكن رصدها عبر الشبكات. ويوضح هذا التباين الحاد أن دوافع استخدام الأصول المشفرة تختلف جذرياً من دولة لأخرى، مما يستدعي تحليلاً دقيقاً للعوامل المحلية.

Advertisement

العوامل المحركة للاعتماد على العملات الرقمية

توضح البيانات أن النشاط في بعض الدول يرتبط بشكل وثيق بتطور الأطر التنظيمية وتوسع أعمال الشركات والمنصات الرقمية، في حين تدفع عوامل أخرى مثل التضخم المالي وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية والاحتياجات المرتبطة بالتحويلات المالية، إلى زيادة الاعتماد على العملات المستقرة في أسواق أخرى. هذا الانقسام في الدوافع يعكس الطبيعة المعقدة لسوق الأصول الرقمية في المنطقة، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الكلية مع الحلول التكنولوجية البديلة. ولا تعكس الأرقام وحدها الصورة الكاملة لتبني التقنية من قبل العامة.

تحديات القياس والتأويل الاقتصادي

من المهم التأكيد على أن زيادة قيمة التدفقات لا تعني بالضرورة ارتفاع عدد المستخدمين بالنسبة ذاتها، أو اتساع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية الروتينية. إذ تشمل البيانات المذكورة معاملات مؤسسية ضخمة، وتحويلات بين المنصات، وعمليات تحوط مالي، وتحويلات فردية، إلى جانب أنشطة الأشخاص العاديين. كما أن ارتفاع قيمة المعاملات بمفرده لا يمثل مؤشراً كافياً على العائد الاستثماري للأصول الرقمية أو الرموز المرتبطة بها، حيث قد تستفيد شركات الخدمات أو خزائن البروتوكولات من هذا النشاط دون انعكاس مباشر على قيمة الرموز أو حامليها.

منهجية التقرير وحدود البيانات

يستند التقرير المعتمد إلى بيانات المعاملات المسجلة فعلياً على سلاسل الكتل، وهي مقاييس ترصد التحويلات التي تستطيع النماذج التحليلية تحديدها وإسنادها إلى جهات أو خدمات معينة. ومع ذلك، لا تكشف هذه البيانات بالضرورة عن جميع عمليات الشراء أو المستخدمين الأفراد، وتظل النتائج مرتبطة بنطاق الخدمات التي يمكن التعرف إليها ومنهجيات التصنيف المستخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2026، ولا تمثل مؤشراً مباشراً إلى نشاط السوق خلال شهر أكتوبر، كما لا تكفي وحدها للحكم على الآثار الاقتصادية طويلة الأجل أو اتجاهات أسعار العملات المشفرة.