هيئة الهلال الأحمر وجمعيات إماراتية تتصدر حملات إغاثة شتوية شاملة في 17 دولة، بهدف دعم 300 ألف شخص متضرر من الأزمات والبرد القارس.

تنفذ الجهات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات مجموعة من المبادرات الشتوية خارج الدولة، تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة من الأزمات والظروف المناخية القاسية. وتأتي هذه البرامج لتعزيز قدرة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة انخفاض درجات الحرارة من خلال توزيع الملابس الشتوية والبطانيات ومستلزمات التدفئة، بالإضافة إلى الغذاء والدواء والإيواء.

تتصدر هذه الجهود حملة المساعدات الشتوية 2026-2027 التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بميزانية تبلغ 12.5 مليون درهم، يستفيد منها أكثر من 300 ألف شخص في 17 دولة. وتستهدف الحملة اللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والظروف المناخية القاسية، مع إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والنساء والأسر النازحة واللاجئة.

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تفاصيل حملة الهلال الأحمر في 17 دولة

تنظم الهيئة برامجها على مراحل طوال الشتاء، بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويراعي ذلك اختلاف المناخ والاحتياجات المحلية لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأشد احتياجاً. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية الإماراتية خلال موسم الشتاء بشكل منهجي ومخطط.

مساعدات طبية وغذائية لغزة بقيمة 50 مليون

في قطاع غزة، تقدم هيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم للأشقاء الفلسطينيين. يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وتشمل المساعدات الملابس الشتوية والأغطية والطرود الغذائية وخيام الإيواء، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

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مبادرة كسوة الشتاء من الفارس الشهم 3

أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" مبادرة "كسوة الشتاء"، مستهدفةً مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة. وقدّمت مؤسسة زايد الخير 5000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة، ضمت 50 ألف قطعة من الجاكيتات والمستلزمات الشتوية والبطانيات، للمساهمة في توفير الدفء والحماية للأسر الفلسطينية.

الجسر الجوي لدبي الإنسانية واليونيسف

أطلقت دبي الإنسانية في 23 أكتوبر الماضي جسراً جوياً جديداً لدعم جهود إغاثة أهالي غزة. يشمل الجسر تسيير عدة رحلات على متن طائرات من "طراز سي-130"، تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، بحمولة تبلغ نحو 9 أطنان مترية من المواد الإغاثية لكل رحلة، بما في ذلك أغطية شتوية حرارية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

توفير خيام لإيواء 50 ألف شخص

تم الإعلان عن توفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية". سيتم إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، لتمكين المستفيدين من مواجهة الظروف المناخية ومخاطر السيول.

حملة دار البر الشتوية في دول متعددة

أطلقت جمعية دار البر حملتها السنوية لفصل الشتاء لعام 2026 تحت شعار "شتاء الإحسان.. دفء يصل دفء يدوم". تهدف الحملة إلى مساندة الأسر والأيتام والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار البرد من خلال حزمة من المشاريع الإنسانية التي توفر مستلزمات التدفئة والكساء والغذاء.

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تستمر حملة جمعية دار البر، التي انطلقت في 5 نوفمبر الحالي، لأكثر من 3 أشهر. تشمل المناطق المستفيدة كلا من نيبال وطاجيكستان وألبانيا وكوسوفا. وتنفذ الجمعية مشاريع متنوعة تتضمن توزيع السلال الغذائية والبطانيات وأجهزة التدفئة وتوفير الكساء للأسر الفقيرة والأيتام وفرش الأيتام، بالإضافة إلى باقات متكاملة تشمل تدفئة عائلة وتدفئة يتيم.