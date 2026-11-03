الإمارات للشحن الجوي تدشن خدمة AI Tech لنقل بنية الذكاء الاصطناعي

الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة AI Tech المتخصصة لنقل معدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأمان، بعد نقل 700 طن في يوليو فقط، لضمان السرعة والموثوقية العالمية.

أعلنت " الإمارات للشحن الجوي" عن إطلاق خدمة "AI Tech"، وهي حل لوجستي متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية وال حساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد. وقد عززت هذه الخطوة من مكانة الشركة الرائدة عالمياً في قطاع النقل الجوي، نظراً للتعقيد المتزايد لأنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم.

وكانت "الإمارات للشحن الجوي" قد نفذت بالفعل قفزة نوعية في هذا المجال، حيث تمكنت من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وقد جاء هذا الإنجاز استجابةً لتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعل عمليات شحن المعدات التقنية تتطلب خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة وذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة.

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تفاصيل خدمة AI Tech وآلية العمل

يهدف منتج "AI Tech" المخصص من قبل "الإمارات للشحن الجوي" إلى تلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة، مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات.

تعمل هذه الخدمة وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتم مراقبة الشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي. ويضمن هذا المركز الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة، مما يوفر للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً يتماشى مع المعايير القياسية العالمية الموحدة.

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مواقف أصحاب المصلحة والتوجهات الاستراتيجية

علق بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، قائلاً إن حرص "الإمارات للشحن الجوي" على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي جاء لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد. وأضاف أن التصميم تم وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائهم الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتهم، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي.

وأكد "عباس" أن الشركة قامت في شهر يوليو وحده بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتها العالمية. وبيّن أنه ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، تطمح "الإمارات للشحن الجوي" لأن تصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي.

الآثار الواقعية وتوقعات مستقبلية

تتضمن المزايا الرئيسية لخدمة "AI Tech" إجراءات مناولة متخصصة تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف، بالإضافة إلى الأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. كما توفر الخدمة إمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ "الإمارات للشحن الجوي" في دبي.

فيما يخص التوسع المستقبلي، ستستفيد خدمة "AI Tech" من الأسطول الضخم لـ"الإمارات للشحن الجوي" والشبكة العالمية الواسعة لرحلاتها. ومن المتوقع أن يرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة.

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ويأتي ذلك في ظل قدرة الطائرات الجديدة على استيعاب أوزان قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر "الإمارات للشحن الجوي" أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات "طيران الإمارات" ذات الهيكل العريض، مما يؤكد التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة والموثوقية.