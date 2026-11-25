وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري يؤكد تفاؤل بلاده بتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7 و8% خلال العام المقبل وسط تحسن سياحي قوي.

صرح عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن بلاده تنظر بثقة كبيرة إلى مستقبلها المالي، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي ملموس يتراوح نسبته بين 7% و8% خلال العام المقبل. جاء هذا الإعلان الصريح عقب نشر أحدث التوقعات من قبل صندوق النقد الدولي والتي تشير بوضوح إلى أن ال اقتصاد الإمارات ي سيبتعد عن حافة الانكماش خلال العام الجاري.

تعديل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي

قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة إلى 0.2% فقط خلال عام 2026، وهو تغيير جذري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.9% قبل شهر واحد فقط من هذه المراجعة. وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن هذا التعديل السريع في التوقعات يعكس الإمكانات الهائلة الكامنة في بنية الاقتصاد المحلي مع اقتراب نهاية العام الحالي.

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انتعاش قطاع السياحة وحركة النقل الجوي

أوضح عبد الله بن طوق المري أن قطاع السياحة في الإمارات بدأ مرحلة التعافي الفعلية، حيث عادت معدلات إشغال الفنادق إلى مستويات قريبة من طبيعتها مقارنة بالفترة السابقة. كما أشار الوزير إلى عودة شركات الطيران الدولية الكبرى، ومن بينها britairways وairfrance، إلى تسيير رحلاتها عبر المطارات الإماراتية، مما يدعم التوقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 0.2% خلال العام الحالي.

مواجهة الأزمات والاستثمار في المصانع

أكد الوزير أن الاقتصاد الإماراتي مستعد لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتبنى خلال العام المقبل نموذجًا مختلفًا يركز على توجيه الاستثمارات نحو بناء المصانع وتطوير القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها الدولة في أوقات الأزمات.

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توقعات البنك الدولي والاعتماد على النفط

كان البنك الدولي قد توقع في أكتوبر الماضي تعافي اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وصادراته، وانتعاش قطاعات السياحة والتجارة والنقل والخدمات المالية والإنشاءات. ومع ذلك، حذر البنك من أن تحسن النشاط الاقتصادي سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الحرب مع إيران وحدتها.

التهدئة وتسريع تعافي صادرات الخدمات

أشار البنك الدولي إلى أن التوصل إلى تهدئة بوتيرة أسرع من شأنه تسريع تعافي صادرات الخدمات، ونشاط القطاع الخاص، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي في ظل التحديات الإقليمية.