الإمارات 2026: 11.3 مليون مستخدم إنترنت و 23 مليون اتصال متحرك

تبيّن تقرير 'ديجيتال 2026: الإمارات' الصادر عن منصة 'داتا ريبورتال' أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات بلغ 11.3 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 99% من إجمالي السكان، بنهاية 2025 وبداية 2026. وسجلت الدولة 23 مليون اتصال خلوي نشط خلال الفترة نفسها، بما يعادل أكثر من 200% من عدد السكان، استناداً إلى بيانات جمعية النظام العالمي للاتصالات المحمولة (جي إس إم إيه).

تبيّن تقرير 'ديجيتال 2026: الإمارات' الصادر عن منصة 'داتا ريبورتال' أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات بلغ 11.3 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 99% من إجمالي السكان، بنهاية 2025 وبداية 2026.

وسجلت الدولة 23 مليون اتصال خلوي نشط خلال الفترة نفسها، بما يعادل أكثر من 200% من عدد السكان، استناداً إلى بيانات جمعية النظام العالمي للاتصالات المحمولة (جي إس إم إيه). وبلغ عدد الهويات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات 12.5 مليون هوية مستخدم خلال الفترة المرجعية نفسها، وفق التقرير. وأظهرت بيانات 'ميتا' أن عدد مستخدمي تطبيق 'إنستغرام' في الإمارات بلغ 9.77 مليون مستخدم محتمل للإعلانات خلال 2026، فيما سجل 'فيسبوك' 16.3 مليون مستخدم محتمل للإعلانات خلال الفترة ذاتها.

وأفادت بيانات شركة 'أوكلا' لقياس سرعات الإنترنت أن دولة الإمارات سجلت مستويات ضمن الأعلى عالمياً في سرعات الإنترنت المحمول والثابت خلال 2025 و2026. وعلى المستوى العالمي، أظهرت بيانات 'داتا ريبورتال' أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 6.12 مليار مستخدم في أبريل/نيسان 2026، فيما بلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي 5.79 مليار هوية مستخدم خلال الفترة نفسها. وأظهرت بيانات 'مايكروسوفت' لتبني الذكاء الاصطناعي أن 70.1% من البالغين في دولة الإمارات استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من 2026





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