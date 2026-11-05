الإمارات تحقق أرباحاً في النصف الأول من 2026-2027 رغم تحديات السوق

مجموعة الإمارات تعلن عن أرباح قوية في النصف الأول من العام المالي 2026-2027 بفضل مرونة نموذج الأعمال والدعم الحكومي المتواصل لقطاع الطيران.

أعلنت مجموعة الإمارات عن تحقيق أرباح مالية خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2027، في علامة فارقة تعكس قوة أداء المجموعة الاقتصادية وسط بيئة تشغيلية معقدة. جاء هذا الإعلان تأكيداً على مرونة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على الصمود أمام المتغيرات الجيوسياسية والتحديات التشغيلية التي تشهدها المنطقة.

الصمود المالي في ظل تكاليف التشغيل المرتفعة

سجّلت المجموعة هذه النتائج المالية الإيجابية على الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستقرار في عدة مناطق جغرافية حيوية. بالإضافة إلى ذلك، واجه القطاع تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع تكاليف الوقود، وهي تكلفة تشغيلية رئيسية تؤثر بشكل مباشر على هامش الربحية للشركات الجوية الكبرى.

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يُظهر هذا الأداء القوي كفاءة كوادر مجموعة الإمارات وقدرتها الاستراتيجية على مواجهة التحديات الاقتصادية بطريقة مبتكرة وفعّالة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في استدامة نجاح المجموعة.

دور الحكومة في دعم القطاع الجوي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى والمدير التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على الدور المحوري الذي لعبته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. عبر سموه عن تقديره العميق للجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة، مشيداً بالدعم المتواصل الذي ساهم بشكل كبير في تجاوز التحديات.

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أوضح سموه أن هذا الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية عمليات قطاع الطيران دون انقطاع، مما مكّن المجموعة من الحفاظ على خطوطها الجوية وخدماتها بكفاءة عالية. هذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص يُعد نموذجاً يُحتذى به في بناء اقتصادات مرنة وقادرة على الصمود.

الاستراتيجية طويلة المدى والتميز في الخدمة

أضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن المجموعة تواصل الاستثمار برؤية بعيدة المدى تهدف إلى التميز في تجربة العملاء. ترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير القدرات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجموعة لاقتناص فرص النمو المتوقعة في السنوات القادمة.

تسعى طيران الإمارات، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في صناعة الطيران العالمية من خلال التركيز الجاد على جودة الخدمة والابتكار التشغيلي. كما تواصل شركة "دناتا"، الشركة الشقيقة المتخصصة في الخدمات الأرضية وإدارة المطارات، دعم هذا النمو من خلال تقديم حلول لوجستية متطورة.

آفاق النمو والاستدامة المستقبلية

يؤكد هذا الإنجاز المالي على قدرة مجموعة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مما يرسخ مكانتها كإحدى أقوى الكيانات الاقتصادية في المنطقة. تستمر الشركة في اتباع نهج استباقي لإدارة المخاطر وضمان تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية على المدى الطويل.

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تتجه المجموعة نحو استدامة نجاحها من خلال الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، مع التركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز ولاء العملاء. يمثل هذا الأداء القوي في النصف الأول من العام المالي 2026-2027 أساساً متيناً للعام المالي بأكمله، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.