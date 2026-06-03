الإمارات وتوسيع رأس المال في المنطقة

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والشراكات الدولية.

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار و الابتكار و الشراكات الدولية ، وتمثل نموذجاً عالمياً يجمع بين الاستقرار والتقدم والثقة ال اقتصاد ية.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تعد تكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأولويات الاستثمار وفرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وذكر أن الأحداث والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة أكدت أن السلام والاستقرار والتقدم والثقة لا يمكن اعتبارها أموراً مسلماً بها، لكنها في الوقت نفسه أبرزت قدرة دولة الإمارات على الحفاظ على نهجها القائم على الانفتاح والاستقرار والثقة حتى في أوقات التحديات، حيث بقيت مؤسسات الدولة قوية ومتماسكة، واستمرت الأسواق في أداء دورها الحيوي، وواصل الاقتصاد الوطني مسيرته نحو النمو والتقدم بثبات ومرونة وانضباط.

وأكد أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى والتزام وطني راسخ بالتنمية والتقدم. وقال إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت أن الاستقرار والتقدم يسيران جنباً إلى جنب، وأن سموه يقود مسيرة وطنية طموحة جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والتنافسية الاقتصادية.

وأضاف أن صاحب السمو رئيس الدولة قائد صاحب رؤية مستنيرة يحرص على أن تبقى الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للاقتصاد والاستثمار، وبفضل قيادة سموه، عززت الدولة مكانتها ليس فقط كمركز عالمي للمال والأعمال والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة، وإنما أيضاً كملتقى عالمي للحوار والابتكار والشراكات الدولية. وأشاد بما حققته إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً للطموح والانفتاح والتنفيذ المنضبط، وأنها نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تربط بين الأسواق والأفكار والثقافات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن نمو البورصات الإقليمية، وتطور الشركات المدرجة، وقوة المؤسسات السيادية، والنشاط المتزايد للطروحات العامة الأولية، وتوسع الاستثمارات المؤسسية، جميعها مؤشرات تؤكد صعود المنطقة كلاعب أكثر تأثيراً وابتكاراً في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الريادة الاقتصادية الحقيقية لا تقوم على رأس المال وحده، بل تعتمد أيضاً على الاستثمار في الإنسان والتعليم وريادة الأعمال والابتكار وتنمية المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة تتطلب بناء مجتمعات قادرة على تمكين أفرادها وتشجيع الإبداع وتوفير الفرص للأجيال القادمة.

وقال إن أسواق المال يجب أن تؤدي دوراً يتجاوز تحقيق العوائد المالية، لتسهم في دعم المشاريع الإنتاجية والبحث العلمي والابتكار والبنية التحتية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار المجتمعات واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن قيم التسامح والتعايش والانفتاح والحوار التي تتبناها دولة الإمارات تمثل ركائز أساسية لتحقيق النجاح الاقتصادي إلى جانب أهميتها الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أن المجتمعات التي تستقطب الكفاءات وتبني الثقة وتعزز التعاون بين الثقافات المختلفة تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها العالمية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات توسيع رأس المال الاستثمار الابتكار الشراكات الدولية

United States Latest News, United States Headlines