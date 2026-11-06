الإعلام الإماراتي يربط عام الأسرة 2026 بمنظومة قيم متكاملة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة يرسخ القيم ويعزز حضور الإمارات وتأثيرها الإعلامي في المنطقة والعالم.

أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2026 ' عام الأسرة' يعكس رؤية تدرك أن قوة المجتمع واستدامة منجزاته تبدآن من الأسرة. جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة جامعة زايد العسكرية ، تناول دور الإعلام الإماراتي في ترسيخ القيم الوطنية.

وبحسب ما ورد في الحوار، فإن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للقيم والمدرسة الأولى للانتماء والمسؤولية والانضباط. ويرى آل حامد أن هذا الدور يحتاج إلى تكامل واضح بين البيت والمؤسسات الوطنية.

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دور الأسرة والتعليم في بناء القيم

قال عبدالله آل حامد إن الأسرة تغرس القيم، والجامعة تصقلها، والميدان يختبرها. وأشار إلى أن جامعة زايد العسكرية تمثل نموذجاً لهذا التكامل في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الجامعة لا تكتفي بالتأهيل الأكاديمي والعسكري، بل تسهم في بناء شخصية متزنة قادرة على تحويل الانتماء إلى مسؤولية، والقيمة إلى سلوك، والمعرفة إلى عطاء.

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وأضاف أن الإعلام يمثل الحلقة التي ترسخ حضور هذه القيم في الوجدان العام، وأن بناء الإنسان يصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً حين تتفق الأسرة والتعليم والمؤسسة والإعلام حول منظومة واحدة من القيم.

رؤية الإعلام الإماراتي وتوجيهات القيادة

أكد عبدالله آل حامد أن إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام يمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراكاً لأهمية الإعلام في ترسيخ حضور الإمارات ومكانتها.

وذكر أن الهيئة تستلهم رؤى محمد بن زايد آل نهيان للإعلام، التي تعتبر الإعلام رسالة سامية تقود الوعي وتصنع الثقة وتصون الهوية، قبل أن يكون مجرد مهنة أو وظيفة.

كما أشار إلى أن منظومة الهيئة تستند إلى توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تدفع نحو الابتكار والتنافسية والانفتاح على العالم.

وأكد أن متابعة منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أسهمت في ترسيخ عمل مؤسسي متكامل بين مكونات المنظومة الإعلامية.

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الكفاءات والتقنيات والشراكات الدولية

حدد عبدالله آل حامد أربعة عناصر أساسية تراهن عليها الهيئة، وهي كفاءات وطنية تصنع المحتوى، وتقنيات تضاعف الوصول، وشراكات دولية تفتح آفاقاً جديدة، وقياس دقيق للأثر يصوب المسار.

وأوضح أن وحدة الرسالة لا تعني توحيد الأساليب أو إلغاء التنوع، بل تعني تكامل الرسائل المختلفة حول مرتكزات واضحة، والانتقال من مبادرات متفرقة إلى منظومة أكثر تنسيقاً.

وأكد أن التعاون مع الشركاء ليس تبادلاً للخدمات، بل تبادل للمعرفة وبناء للقدرات، وأن كل شراكة ناجحة يجب أن تضيف مهارة أو تقنية أو محتوى يصل إلى جمهور جديد.

وختم بالقول إن الهوية بوصلة وليست قيداً، والتكنولوجيا وعاء وليست غاية، وإن تبني الأدوات الحديثة بجرأة مع تحميلها القيم بوعي يحافظ على تجدد الشكل وثبات الجوهر.