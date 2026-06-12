الإطار الجديد للمؤسسات الخاصة في مركز دبي للسلع يعزز الهيكلة وإدارة الثروات وفق معايير عالمية

مركز دبي للسلع المتعددة يعلن عن إقلاع إطار "المؤسسات الخاصة" لتوفير هيكل مرن ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية، يهدف إلى دعم التخطيط التعاقبي، حماية الأصول، وتعزيز حوكمة الشركات للمستثمرين والمكاتب العائلية.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أبرز مراكز الأعمال الدولية في المنطقة، عن استعداده لإطلاق إطار " المؤسسات الخاصة " داخل نطاق منطقته الحرة، في خطوة تمثل تطوّراً رئيسياً في مسار توسع خدماته المتخصصة في مجال الهيكلة المؤسسية و إدارة الثروات .

يأتي هذا الإطار ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية مرنة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية، تُعنى بدعم تخطيط التعاقب، وحماية الأصول على المدى الطويل، والحفاظ على الثروات، وتعزيز آليات الحوكمة الفعّالة. يمر الإطار المقترح حالياً بمرحلة المراجعة النهائية، حيث تجرى مشاورات واسعة مع الجهات المعنية في السوق وتحليل مقارن لأفضل الممارسات العالمية، لضمان ملاءمته لاحتياجات الشركات المتعددة الجنسيات، والمستثمرين الأفراد، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب نجاح مركز دبي للسلع المتعددة في إصدار تراخيص لشركات الأغراض الخاصة (SPV) والشركات القابضة (HoldCo) خلال عام 2025، ما وسّع من خيارات الهيكلة المتاحة للشركات التي تتعامل في الأسواق الدولية. يهدف إطار "المؤسسات الخاصة" إلى تقديم أداة إضافية متميزة تلبي تطلعات العملاء من رواد الأعمال، والشركات العائلية، والهياكل الاستثمارية المتعددة، عبر توفير حلول متكاملة تُعزز استمرارية الأعمال على المدى البعيد وتضمن مستوى عالٍ من الحوكمة والشفافية.

يضيف المستشار التنفيذي للمركز، أحمد بن سليم، أن الإطار سيُمكّن العملاء من تحسين استراتيجيات التخطيط الوراثي وإدارة المخاطر، مع إتاحة مرونة أكبر في تنظيم هيكل رأس المال وتوزيع الأصول بين الأجيال المختلفة. كما سيتم دمج إطار "المؤسسات الخاصة" مع مبادرات المركز الأخرى، مثل "مركز الثروات" ومنصة "فين إكس"، لتشكيل منظومة متكاملة تدعم عمليات جمع رأس المال، وتسهيل الاستثمارات، وتوفير خدمات استشارية متخصصة للمستثمرين والمكاتب العائلية.

يطمح المركز من خلال هذا التكامل إلى خلق بيئة استثمارية جذابة تشجع على تدفق رؤوس الأموال إلى دبي، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتمويل وإدارة الثروات. ويُتوقع أن يُسهم الإطار الجديد في تسريع وتيرة النمو لقطاع إدارة الثروات في المنطقة، مع توفير آليات قانونية وإجرائية تدعم حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن أطر تنظيمية موثوقة ومتطورة





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