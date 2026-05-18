الإجراءات المتخذة ضد منشآت القطاع الخاص غير المرتدية لتحويل الأجور

قام مجلس الوزراء في الإمارات بتحديد معايير الالتزام للمنشآت بإقرار تحويل 85% من أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور بدءاً من يونيو 2026. وفي حال عدم التزامها بهذا الحد الأدنى من التحويل ستتعرض إلى عقوبات وغرامات قد تصل إلى فرض الحجز والتحفظ على المنشأة وإقفالها.

ال إمارات تحدد 1 كل شهر لصرف أجور القطاع الخاص بدءاً من يونيو 2026، مع التزام تحويل 85% عبر نظام حماية الأجور واستثناءات وتصعيد عقوبات للمخالفينّ.

المؤسسة تلتزم في تطوير منظومة التشريعات المنظمة لسوق العمل، بهدف دعم حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين أطرافها. ويأتي هذا القرار تنظيم آليات سداد الأجور في منشآت القطاع الخاص، بعد تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق. القرار يلزم المنشآت تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة بديلة تقرها الوزارة، مع تقديم ما يثبت عمليات السداد بشكل منتظم.

احتمال الالتزام للمنشأة ويتمثل في تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في موعدها. حالات الاستثناء تشمل العمال الذين تنظر بشأنهم دعاوى عمالية، والعمال الذين لديهم بلاغات انقطاع عن العمل أو مخالفات سجنية، والعاملين في إجازة بدون أجر.

أبرز الإجراءات المتخذة ضد المنشآت غير الملتزمة بتحويل الأجور: • متابعة إلكترونية منذ تاريخ الاستحقاق • إشعارات وتنبيهات في اليوم الثاني • إيقاف منح تصاريح العمل الجديدة في اليوم الخامس • الغرامات الإدارية • نقل المنشأة إلى الفئة الثالثة الأكثر تشدداً • إجراءات أشد بحق المنشآت التي تضم أكثر من 25 عاملاً في قطاعات محددة





