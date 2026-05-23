الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي تعود حقيبة يد تحتوي سبائك فضة قيمتها مليوني درهم إلى مسافر آسيوي

الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي تعود حقيبة يد تحتوي سبائك فضة قيمتها مليوني درهم إلى مسافر آسيوي
📆23/05/2026 7:20 AM
📰emaratalyoum
تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، من إعادة حقيبة يد تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بقرابة مليوني درهم، إلى مسافر آسيوي الجنسية، وذلك بعد جهود مكثفة لفريق العمل في مبنى المطار 1. وقال العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، إن مرتب الدورية الراجلة وأثناء تنفيذ مسح أمني اعتيادي في صالة المغادرين، تلقى بلاغاً من مسافر آسيوي الجنسية يُفيد بفقدانه حقيبة يد سوداء اللون قبل صعوده للطائرة. وأضاف العقيد الدوسري أنه فور تلقي البلاغ، اتخذت غرفة العمليات الإجراءات اللازمة، وراجعت خط سير المسافر، كما شكلت فريق عمل من مرتب الدورية الراجلة للبحث والتحري عن الحقيبة في مختلف مناطق المطار. وأشار إلى أن فريق العمل تمكن من العثور على الحقيبة، وبعد فتحها والتأكد من محتوياتها، تبيّن أنها تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بنحو مليوني درهم. مؤكداً أنهم وبعد التحقق من المستندات الخاصة بملكية محتويات الحقيبة، تم تسليمها إلى صاحبها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع تحرير سند استلام رسمي. وأعرب المسافر عن بالغ شكره وتقديره لشرطة دبي، مثمناً سرعة الاستجابة والجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الإدارة العامة لأمن المطارات، وحرصهم على إعادة المفقودات إلى أصحابها بكل مهنية واحترافية.

