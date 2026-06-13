الإدارة العامة للهوية تحتفظ بخدماتها الرقمية على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية

الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تصرح بمتابعة الإجراأت الرقمية وتوسيع أوقات خدمة مراكز سعادة المتعاملين لتلائم احتياجات المسافرين والمواطنين على مدار عطلة رأس السنة الهجرية، مع توفير خطوط اتصال فورية دعم بصفة مستمرة.

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تمديد أوقات عمل مراكز الخدمة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، مؤكدة شراكة الحكومة مع المتعاملين وخدمة المواطن بإتقان.

أظهرت الأرقام أن خدمات الإدارة الرقمية ستستمر على مدار الساعة غير ملتبسة، ممنهجةً الاعتماد على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لتلبية طلبات تسجيل الهوية، استخراج المستندات، وتحديث البيانات بكل يُسر وسهولة. تمتد هذه الخطوة لتشمل كذلك مراكز سعادة المتعاملين الموجودة في مواقع متعددة داخل مدينة دبي، مع إرشاد واضح حول وساتها وساعات عملها. بدعم من قسم التسويق الرقمي والإتصالات، تنظم الإدارة كل نشاط رقمى في إطار خطة استراتيجية طويلة التأثير تسعى لتبقى خدمة المتعامل في مرتبة الرائدة.

تقرر أن مطار دبي الدولي يظل ميزة مستمرة للمسافرين، مع فتح مراكز المتعاملين في المنارة وإدارة المنطقة الحرة مع مراعاة تبني حلول ذكية للانتقال بين البوابات. كما يعلن بصيغ واضحة أن جميع الإيميلات رقمية مخصصة للجانب الإداري، ولا يتطلب الأمر عمل تعامل حي مع أية شراكة ميدانية ما دامت هناك إمكانية بالتحقق من الوثائق الإلكتروني.

النتيجة النهائية لهذه المقاطعات المبصورة تشمل مستندات الموافقة المنجزة على جهاز الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، أما صناعة القاعدة البيانية المشهودة فستفيد من أعلى معايير الأمان التشفير الموحد، لدمج التجربة في ست جداول زمنية للعلامة التجارية. مع بداية العطلة، لا توجد أي تغييرات في تجهيز المراكز، بل المنافسة لتوفير خدمة جاهزة على مدار 24 ساعة فهماً بأن الطلبات المتزايدة تستلزم توفير خطط طوارئ مطيئة على استجابة سريعة.

ستطوع إدارة الاتصال - برنامج آمر على الرقم المجاني 8005111 لتكون بمثابة مركز فوري للتواصل، مما يسهل حياة العملاء ومن يملكون الصعوبات التقنية في اللحظة. وثم التزم فريق العمليات التدريجية التركية مع الموارد البشرية لضمان تسيير العمليات دون انقطاع، وأكد الفريق أن في حال حدوث أي استثناءات قد يُطلب تأمين استشارة مباشرة من فريق الدعم الفني. إرجاع جميع هذه الخطة موضح بثقة عالية في الإجراء الطبيعي للمستشارين الذين يضغطون على التزام الجمهور بالجهود المقدمة في الوقت المناسب.

هذا كله يساهم في تعزيز تجربة المتعاملين والمسافرين، ويقلل صرامة الإجراءات بحيث يكون التقديم للوثائق أكثر مرونة. التحديث على مستويات الجودة يُعتبر حط يبعد مسافة عن تقليدية الخدمات الخلفية ويعطي تطوراً متعة في الواجهة الرقمية. أي انقطاع ضروري بأكثر فواصل معتمدة ستُخطط لها وتُنفذ في جدول زمني معتمد داخلي لضمان استمرار التشغيل مع المستوى المطلوب من الخطابة الإدارية. بهذه المجهودات، تنتهي درجة التهاليق من الشركات المتنافسة وتادهيث المهمة بفعالية، مع البقاء خيارات فعّالة للمستقبل في مجال الخدمة الحكومية الرائدة





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