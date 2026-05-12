الأوركسترا الوطنية الإماراتية تطلق كرنفال الحيوانات: تجربة موسيقية تفاعلية للأطفال في أبوظبي

تطلق الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات حفل كرنفال الحيوانات في 14 مايو 2026 بأبوظبي، كأولى فعاليات سلسلة حكاية لحن لتعريف الأطفال بالموسيقى الأوركسترالية عبر السرد والرسوم المتحركة.

تستعد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حدث فني وثقافي استثنائي يهدف إلى مد جسور التواصل بين الموسيقى الكلاسيكية الراقية والأجيال الناشئة، حيث تعلن عن إطلاق أولى حفلاتها الموسيقية المخصصة للعائلات ضمن سلسلة مبادراتها الطموحة التي تحمل عنوان 'حكاية لحن'.

ويأتي الحفل الأول من هذه السلسلة بعنوان 'كرنفال الحيوانات'، ومن المقرر إقامته في يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، على خشبة مسرح المجمّع الثقافي العريق في العاصمة أبوظبي. هذا العرض لا يمثل مجرد حفل موسيقي تقليدي، بل هو تجربة غامرة وتفاعلية صُممت خصيصاً للأطفال وعائلاتهم، لتمكن الصغار من استكشاف خبايا الموسيقى الأوركسترالية في بيئة تدمج بين الترفيه الممتع والتعلم العميق، مما يجعل من زيارة المسرح تجربة ملهمة تكسر الحواجز التقليدية بين الجمهور والعازفين.

يعتمد برنامج الحفل على منهجية تفاعلية تخاطب مختلف الفئات العمرية، حيث يمنح الأطفال فرصة فريدة للتعرف على عالم الأوركسترا الواسع من خلال مزيج متناغم يجمع بين السرد القصصي المشوق والتجارب المباشرة وعروض الرسوم المتحركة المبتكرة التي تمنح الشخصيات الموسيقية بعداً بصرياً حيوياً. وسيقود الجمهور خلال هذه الرحلة راوٍ محترف، يحول العرض إلى مغامرة استكشافية يشارك فيها الأطفال بنشاط عبر التصفيق والحركة والتفاعل اللحظي مع مجريات المقطوعات، مما يحولهم من مستمعين سلبيين إلى جزء فعال من العرض الفني.

وتعمل هذه التجربة على تبسيط مفاهيم الموسيقى الأوركسترالية المعقدة وتقديمها بأسلوب سلس يتناسب مع مدارك الأطفال، في أجواء احتفالية تهدف إلى غرس حب الفنون في نفوسهم منذ الصغر. ويأتي إطلاق 'كرنفال الحيوانات' كبداية لسلسلة 'حكاية لحن' التي تتبناها الأوركسترا الوطنية لتعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع الإماراتي، وتشجيع الأجيال الجديدة على تقدير العروض الموسيقية الحية. يبدأ البرنامج بمقدمة تعريفية مبسطة تشرح أساسيات الموسيقى، حيث يتعرف الأطفال على عناصر النغم والإيقاع وكيفية تشكل الصوت بأسلوب تفاعلي جذاب.

كما يتضمن الحفل نشاطاً قائماً على ألعاب التخمين، حيث تقدم الأوركسترا مقطوعات قصيرة تعبر عن مشاعر إنسانية متباينة مثل الفرح العارم أو الحزن العميق أو الهدوء الساكن، ويُطلب من الأطفال التعبير عن هذه المشاعر من خلال الإيماءات أو الحركة، مما يبرز القدرة السحرية للموسيقى على نقل الأحاسيس دون الحاجة إلى كلمات. أما عن المحتوى الفني للعمل، فهو يتكون من أربع عشرة لوحة موسيقية، تخصص كل واحدة منها لتجسيد حيوان معين، حيث يتم رسم ملامح كل حيوان وشخصيته من خلال آلات موسيقية محددة وقوالب فنية متنوعة، مدعومة برسوم متحركة تعزز الخيال.

وفي هذا السياق، أكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعريف الأطفال بالفنون الموسيقية في مراحل عمرية مبكرة يساهم بشكل جوهري في بناء علاقة مستدامة مع الثقافة والفنون على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذا الحفل يحفز الخيال ويشجع الأطفال على اكتشاف مواهبهم الكامنة بأسلوب يحاكي اهتماماتهم العصرية، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الارتباط الثقافي للأجيال القادمة. ومن جانبها، أوضحت مونيكا جورج، منسق التخطيط الفني في الأوركسترا الوطنية، أن اختيار 'كرنفال الحيوانات' جاء لكونه عملاً يحمل طابعاً مرحاً وخيالياً يسهل على الجمهور الصغير استيعابه والتفاعل معه، حيث أن كل مقطوعة تحمل حكاية خاصة تجذب انتباه الطفل.

وأضافت أن العرض يوازن بدقة بين الحفاظ على القيمة الفنية للموسيقى الكلاسيكية وبين إضفاء روح المرح والمشاركة، مما يجعل الحفل رحلة إبداعية تفتح آفاقاً جديدة للتفكير والتذوق الجمالي لدى الأطفال، وتؤكد على دور الأوركسترا الوطنية في تقديم محتوى فني راقٍ يتناسب مع كافة شرائح المجتمع الإماراتي، ويدفع نحو مستقبل يكون فيه الفن جزءاً أصيلاً من التربية والتعليم





