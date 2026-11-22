يخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام بيراميدز الاثنين في استاد القاهرة الدولي، سعيًا لتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة فقط.

يخوض النادي الأهلي مواجهة كروية شديدة القوة أمام فريق بيراميدز ، وذلك في الموعد المقرر له الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. يسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة الحاسمة إلى تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الحالي بجدول الترتيب، ليصل إلى نقطة واحدة فقط، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المنافسة على اللقب بشدة.

التحليل التكتيكي للفارق بين المتصدرين

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد نقاط ثابت يبلغ 24 نقطة، بعد أن حقق فوزًا متتاليًا في مبارياته الثماني الأولى جميعها، مسجلًا خلال هذه الفترة 19 هدفًا، في المقابل استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، مما يعكس استقرارًا دفاعيًا جيدًا. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من خلال ستة انتصارات وتعادلين، دون أن يتعرض لأي خسارة طوال الموسم، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف، مما يجعله الفريق الأكثر صعوبة في اختراق دفاعه هذا الموسم.

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وتحمل هذه المواجهة أهمية قصوى للأهلي، الذي يسعى جاهدًا لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن توج به فريق الزمالك في الموسم الماضي، مما خلق حالة من المنافسة الشديدة بين الأندية الكبرى في البلاد. وإذا ما تعرض الأهلي للخسارة في هذه المباراة، فإن ذلك سيُعد الخسارة الأولى للفريق في هذا الموسم، وستكون تكلفتها سياسية ونقطية كبيرة، إذ ستعمل على توسيع الفارق مع بيراميدز ليصل إلى سبع نقاط، ما يزيد بشكل ملحوظ من صعوبة مهمته في المنافسة على اللقب.

البيانات الفنية وغيابات الفريقين المؤثرة

يأتي استعداد الأهلي لهذا اللقاء وسط حالة من الترحيب بعودة العديد من اللاعبين الأساسيين، حيث يستعيد النادي خدمات اللاعب الإمام عاشور، الذي عاد إلى قائمة الفريق بشكل رسمي ومن المتوقع أن يبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية، مما يعزز الخط الأمامي للفريق. في المقابل، يغيب عن صفوف الأهلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم عمرو الجزار، والمغربي يوسف بلعمري، ومحمد مجدي أفشة، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد الملقب بـ "كباكا".

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بالإضافة إلى الغيابات الإ伤病ية، يغيب عن صفوف الأهلي لاعبان لأسباب فنية، وهما عمر سيد معوض وأقطاي عبد الله، وكذلك المغربي رضا سليم، مما يعني أن المدرب سيواجه تحديًا في اختيار التشكيلة المناسبة. في المقابل، يتطلع رولاني موكوينا، المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق بيراميدز، إلى قيادة فريقه لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي، ومواصلة الابتعاد بالمركز الأول في جدول الترتيب، وسط فرضية السرية الكاملة التي فرضها على استعدادات فريقه.

تستمر محاولات بيراميدز لتجهيز المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي للمشاركة في المباراة، رغم وجود صعوبة كبيرة في لحاقه بالموعد المحدد، بينما يستمر غياب الظهير الأيسر محمد حمدي عن الملاعب بسبب الإصابة، مما قد يضطر المدرب للبحث عن بدائل في الجانب الأيسر من الدفاع أو الوسط.

التأثير الميداني على بقية الفرق والمواجهات الأخرى

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تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بإقامة عشر مباريات على مدار ثلاثة أيام، حيث تشهد مباريات يوم الاثنين أيضًا لقاءً آخر مثيرًا بين الزمالك ومضيفه الجونة على استاد خالد بشارة، بالإضافة إلى مباراة وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري. يلعب الزمالك، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، مباراة يسعى خلالها فريق المدرب معتمد جمال إلى حصد النقاط الثلاث والتقدم إلى المركز الثاني، حال تعثر الأهلي بالخسارة أو التعادل.

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في المقابل، يبحث الجونة، الذي يملك حاليًا ثلاث نقاط فقط في الرصيد النقطي، عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، مما يضع الفريق أمام تحدي كبير للثبات على مستوى المنافسة. ويلتقي الاتحاد السكندري، صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، مع وادي دجلة الذي جمع سبع نقاط فقط، في المباراة الثالثة المقررة يوم الاثنين، مما يعكس التنوع في مستويات الفرق المشاركة في هذه الجولة.

وتشهد مباريات يوم الثلاثاء أربع مواجهات مهمة، حيث يلتقي زد مع أبو قير للأسمدة، وسموحة مع البنك الأهلي، والمصري مع بترول أسيوط، والمقاولون العرب مع القناة، فيما تختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء بمواجهة سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، مع إنبي. كما يلتقي طلائع الجيش مع مودرن سبورت، وغزل المحلة مع بتروجت، لتكتمل بذلك جولات الدوري وتنتهي حالة الترقب بين الجماهير والمتابعين.