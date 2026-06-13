الأمين العام لمجلس التعاون يدين الحملات الإعلامية المغرضة ضد الإمارات وقطر

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يؤكد في بيان رفض المجلس القاطع للادعاءات غير الموثقة التي تستهدف الإمارات وقطر، ويشيد بالدور البناء للبلدين في دعم الأمن الإقليمي والدولي.

في بيان رسمي، أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة المجلس الشديدة للادعاءات الإعلامية المغرضة والمعلومات غير الموثقة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر .

وأكد البديوي أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي مصداقية أو أسس موضوعية، موضحًا أن هدفها تقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. وأشاد بالدور البناء الذي تلعبه الإمارات وقطر على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البلدين قدما نموذجًا رائدًا في تبني سياسات داعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفعالة في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات، مما يعكس نهجًا مسؤولًا يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، وترفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على تماسكها ووحدتها أو على استمرارها في أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي





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