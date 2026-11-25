الأهلي يختار سامي قمصان مؤقتاً بعد إقالة عمُوتة أمام بيراميدز، وهدفه الفوز على بريميرو دي أوجستو في الكونفدرالية والتركيز على مدربي أجنبي.

تتجه إدارة نادي الأهلي المصري رسمياً نحو العودة بالمدرب سامي قمصان لتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت، وذلك بعد قرار إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المساند. يأتي هذا القرار الحاسم عقب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وهو ما دفع الإدارة لبحث حلول سريعة.

تفاصيل التعيين المؤقت لقمصان

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرب انتهاء إجراءات عودة سامي قمصان، المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب، لتدريب الأهلي. وأوضح فايق بوضوح أن مهمة قمصان ستكون مؤقتة تماماً، وتهدف لحين نجاح الإدارة في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق.

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يأتي هذا التعيين لتغطية الفترة الانتقالية الحرجة، حيث سيستمر قمصان في القيادة حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب الأجنبي المرشح، لضمان استمرارية الأداء في البطولات المحلية والقارية. وتؤكد المصادر أن هذا الحل وسيط يهدف لاستقرار الموقف الفني للفريق الأحمر.

سجل قمصان الخدامي مع الأهلي

يتعامل نادي الأهلي مع سامي قمصان بخبرة عميقة، سبق له العمل ضمن الأجهزة الفنية لعدد من المدربين الكبار، أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسويسري مارسيل كولر. وقد تولى قمصان القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بالفعل عقب رحيل موسيماني عام 2022، مما يمنحه معرفة كاملة ببيئة العمل.

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ويستعد قمصان حالياً لخوض تجربته الأخيرة مع المقاولون العرب قبل انتقاله، حيث قاد الفريق للفوز على القناة بنتيجة 2-1 في مباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق. وتعمل إدارة الأهلي من خلال الاستعانة بخبرة قمصان على كسب الوقت الكافي لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لخلافة عموتة.

أول مهام قمصان وكأس الكونفدرالية

تواجه مهمة سامي قمصان تحدياً كبيراً في أقرب الآجال، حيث يستعد الأهلي لمواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، الأحد المقبل. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي فرصة لقمصان لإثبات جدارته.

يركز الفريق الآن على التركيز الكامل على هذه المباريات الهامة، بينما تواصل الإدارة التفاوض مع أسماء أجنبية لتولي القيادة طويلاً. يراهن النادي على خبرة قمصان في إدارة الأزمات وتوجيه اللاعبين نحو تحقيق النتائج الإيجابية في هذا الموسم الحاسم.