الأمم المتحدة تدين وفاة الموظف محمد الشامي لدى الحوثيين في اليمن

الأمم المتحدة تدين بحدة وفاة الموظف محمد الشامي الذي كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن منذ يونيو 2024 وتطالب بتحقق فوري ونشر أسماء جميع المحتجزين.

أعرب أنتونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، عن صدمته البالغة وإدانته القوية لوفاة الموظف الأممي محمد الشامي ، الذي كان يعمل ضمن فريق مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان ، خلال فترة احتجازه لدى جماعة الحوثي في اليمن. وقد أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان رسمي نُشر أمس أن الشامي كان مختطفا تعسفيا منذ تاريخ 6 يونيو 2024، مشددا على أن جماعة الحوثي لم تقدم أي معلومات موثوقة بشأن سلامة الموظف أو أي أدلة قاطعة تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة، وذلك رغم التكرار المستمر والمباشر لطلبات الأمم المتحدة للحصول على هذه المعلومات.

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ونزيه

دعا الأمين العام غوتيريش بشكل حاسم إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف وشامل للكشف عن الظروف الدقيقة والملابسات الكاملة لوفاة الموظف محمد الشامي، معتبرا أن هذا الحادث يشكل حالة خطيرة من انتهاك الحقوق. ولفت إلى أن هذه هي الحالة الثانية المعروفة لوفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي في اليمن، حيث سبق أن تعرض موظف آخر من برنامج الأغذية العالمي للوفاة في فبراير 2025، مما يثير تساؤلات كبيرة حول ظروف الاحتجاز والسلامة العامة للموظفين.

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قلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة

جدد غوتيريش تعبيره عن قلقه البالغ والمتزايد إزاء سلامة ما يقارب 70 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وخمسة من موظفيها السابقين الذين لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي، بالإضافة إلى العاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الذين يخضعون لنفس الوضع التعسفي. كما طالب بالإفراج عنهم فورا ودون أي قيد أو شرط، محذرا من استمرار هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية وتعرّض حياة الموظفين للخطر المباشر.

تورك يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الوفاة

من جانبه، أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أهمية إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف جميع ملابسات وفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي في اليمن. مشدداً في بيان له على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات ترتكب ضد الموظفين الأممين، وإظهار العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة.

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ضمان حقوق المحتجزين والرعاية الطبية لهم

أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء سلامة بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى جماعة الحوثي، مجددا دعوته الملحة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا. وشدد تورك على ضرورة ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ومعاملتهم معاملة إنسانية تليق بالكرامة البشرية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والفورية لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم بشكل مستمر ودوري.

الوصول الإنساني وضمانات السلامة

دعا مفوض حقوق الإنسان إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول المباشر إليهم إلى حين الإفراج عنهم، لضمان تطبيق معايير الحماية الدولية وحقوق الإنسان. وركز على أن هذه الخطوة ضرورية لمراقبة أوضاعهم الصحية والنفسية، ومنع أي سوء معاملة محتمل، مما يعزز من مسؤولية الجماعة الدولية في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير المبرر.