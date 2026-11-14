الأندية الرياضية البريطانية تتحمل أعباء فيضانات المناخ ومخاطر مالية متزايدة

تقرير جديد يكشف أن الأندية البريطانية تكبدت خسائر مالية ضخمة بسبب الظواهر الجوية القاسية، مع تحذيرات من ارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين وتأجيل المباريات.

تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية في المملكة المتحدة ضغوطاّ مالية متزايدة بشكل حاد نتيجة التكرار المتزايد للظواهر الجوية القاسية، حيث تسببت الفيضانات وموجات الحرارة الشديدة والجفاف والعواصف في إلحاق أضرار جسيمة بالملاعب والمنشآت التحتية. وقد أدت هذه الكوارث الطبيعية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الصيانة الوقائية وأقساط التأمين، بالإضافة إلى خسائر فادحة في إيرادات المباريات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بالكامل، وسط تحذيرات متكررة من استمرار وتيرة هذه النفقات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.

تقرير شامل يكشف عن جاهزية القطاع الرياضي

كشف تقرير حديث صادر عن الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة، المعروفة اختصاراّ باسم BASIS، عن مدى تأثر القطاع الرياضي بهذه التحديات البيئية، حيث أظهرت البيانات أن جميع المؤسسات التي شاركت في الدراسة تعرضت لتأثيرات مباشرة للظواهر الجوية القاسية خلال العام الجاري. ووصف 94% من المشاركين في هذه الدراسة، التي شملت أكثر من 200 نادٍ ومنشأة وهيئة رياضية، القطاع الرياضي بأنه غير مستعد بالقدر الكافي للتعامل مع المخاطر المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ، مما يبرز فجوة كبيرة في التخطيط طويل الأمد.

Also read العين يستعيد ذاكرة الانتصارات ويعبر حتا بهدف تراوري في كأس «أديب»

توزيع الأضرار وتأثير الحرارة والجفاف

وأظهرت نتائج الدراسة التفصيلية أن 86% من المشاركين تأثروا بارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد، بينما تأثر 78% منهم بظروف الجفاف، و31% بأضرار ناتجة عن العواصف، و28% بفعل الفيضانات. وتوضح هذه الإحصائيات أن المؤسسات الرياضية تجد نفسها أمام تحديات مالية وتشغيلية معقدة تتجاوز بكثير التكاليف المعتادة لتنظيم المنافسات الرياضية، مما يتطلب استراتيجيات تكيف جديدة للبقاء في السوق.

مخاطر فيضانات الملاعب ودراسة ويمبلدون

وأوضحت الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة أن 27% من ملاعب أندية كرة القدم والرجبي المحترفة التي شملها تحليلها في إنجلترا معرضة بدرجة مرتفعة لخطر الفيضانات المباشر، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 35% وفق السيناريوهات المناخية المستقبلية المتوقعة. ويعتبر نادي ويمبلدون الإنجليزي مثالاً صارخاً على التكلفة المالية لهذه المخاطر، حيث سجل في حساباته لعام 2025 نفقات مرتبطة بفيضانات ملعبه بلغت نحو 900 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار تقريباّ، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها المنشأة الرياضية وعمليات الإصلاح اللاحقة.

Advertisement

تحذيرات مانشستر يونايتد وتداعيات التأمين

امتدت المخاطر لتشمل الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد، الذي حذر مستثمريه صراحة من أن الظواهر الجوية القاسية قد تتسبب في أضرار بممتلكاته، وتعطل العمليات المرتبطة بإقامة المباريات، وتؤدي إلى خسائر مالية قد لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل. وأشار التقرير إلى أن إدراج مانشستر يونايتد لهذه المخاطر ضمن إفصاحاته للمستثمرين يوضح أهمية التعامل معها باعتبارها تهديداً مالياً حقيقياً للأندية، خصوصاّ المؤسسات الأصغر حجماً التي تمتلك موارد محدودة وقد تواجه صعوبة كبرى في تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض عن الإيرادات المفقودة.

قصور في الإفصاح وتأجيل المباريات

وفي المقابل، أظهرت مراجعة منفصلة للإفصاحات الصادرة عن الأندية المحترفة أن تسعة أندية فقط ذكرت صراحة التغير المناخي أو الظواهر الجوية القاسية ضمن المخاطر التي قد تؤثر في أعمالها، رغم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها المؤسسات الرياضية خلال الفترة الأخيرة. وتواجه أندية أخرى صعوبات مترتبة على تكاليف التأمين المرتفعة واستمرار استخدام منشآتها، إذ أشار نادي كارلايل يونايتد إلى أن الحصول على تأمين ضد الفيضانات لملعب برونتون بارك أصبح مرتفع التكلفة بصورة متزايدة، بينما يواجه ملعب نيو رود التابع لنادي ورسيسترشاير للكريكيت مشكلات متكررة بسبب تعرضه للفيضانات.

تأثير الجفاف على الرجبي والتكاليف المستقبلية

ولا تقتصر الخسائر على المنشآت المادية، إذ أشار التقرير إلى تأجيل ما لا يقل عن 118 مباراة بسبب الأحوال الجوية في المستويات الستة الأولى لكرة القدم الإنجليزية للرجال، خلال المواسم الممتدة من 2021-2022 حتى 2025-2026. وامتدت تأثيرات الجفاف إلى رياضة الرجبي، بعدما اضطر الاتحاد الإنجليزي للرجبي إلى تأجيل انطلاق موسم المنافسات المجتمعية في سبتمبر الماضي، بسبب صلابة أرضيات الملاعب الناتجة عن الجفاف الشديد والمخاطر الصحية للاعبين. وتشير دراسة حكومية بريطانية سابقة إلى أن الأثر المالي السنوي للأحوال الجوية السيئة على الرياضة المجتمعية يقترب من 320 مليون جنيه استرليني، مما يفرض على الأندية تخصيص موارد إضافية للحفاظ على استمرار أنشطتها.