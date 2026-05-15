الأهلي المصري يخطط لفسخ العقد مع ييس توروب وتعاقد مع مدرب أجنبي جديد

تقارير صحافية تحدثت عن إدارة النادي الأهلي المصري، التي اقتربت من الاستغناء عن مدرب الفريق الدنماركي ييس توروب. وقالت صحيفة اليوم السابع إن إدارة النادي حسمت موقفها من ملف الشرط الجزائي الخاص بييس توروب، بعدما قامت بمراجعة العقد الموقع بين الطرفين، واستقرت على دفع راتب ثلاثة أشهر فقط، بجانب راتب شهر يونيو المقبل، من أجل فسخ العقد الذي سينتهي في 30 يونيو. يرغب الأهلي في الانتهاء من هذا الملف الشائك بسرعة حتى تتفرغ الإدارة إلى ملف المدرب الجديد الذي يعد الأهم حالياً، حيث بدأ مسؤولو النادي مؤخراً رحلة الاستفسار من وكيل أعمال أكثر من مدرب أجنبي تم ترشيحهم للأهلي خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات "الأحمر" للتعاقد مع أحد هؤلاء المدربين خلال الفترة المقبلة لخلافة توروب.

يرغب الأهلي في الانتهاء من هذا الملف الشائك بسرعة حتى تتفرغ الإدارة إلى ملف المدرب الجديد الذي يعد الأهم حالياً، حيث بدأ مسؤولو النادي مؤخراً رحلة الاستفسار من وكيل أعمال أكثر من مدرب أجنبي تم ترشيحهم للأهلي خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات "الأحمر" للتعاقد مع أحد هؤلاء المدربين خلال الفترة المقبلة لخلافة توروب. تم عرض أكثر من مدرب أجنبي على إدارة النادي للتعاقد مع أحدهم، ومنهم البرتغالي كارلوس أوغستو مدرب سيلتا فيغو الإسباني السابق، والهولندي مارك فان بوميل المدير الفني السابق لنادي منتخب أستراليا، وإيندهوفن الهولندي، وفولفسبورغ الألماني، وأخيراً رويال أنتويرب البلجيكي، كما تم طرح اسم المدرب البرتغالي برونو لاغ، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا





