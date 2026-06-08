تسير المفاوضات بين النادي الأهلي المصري والمدرب المغربي حسين عموتة نحوelcome ختامها مع نسبةacuity 85%، حيث يتضمن الاتفاق المرتقب راتباً شهرياً لا يتجاوز 200 ألف دولار للفريق الفني بقيادة عموتة، وتقبل إداري واسع للاختيار نظراً للخبرات الكبيرة للمدرب

قطع النادي الأهلي المصري شوطاً كبيراً في سباق التعاقد مع ال مدرب المغربي حسين عموتة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الكروي المقبل، حيث تشير Concordant indicators إلى أن الاتفاق قد دخل مراحل نهائية بنسبة إنجاز تصل إلى 85% حسب ما كشفه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي.

وقد أكد زكي في برنامجه على يوتيوب أن المفاوضات تجاوزت مرحلة الجس utmost إلى طور الحاسم، وأن الراتب الشهري المتفق عليه للمدرب ومساعديه لن يتجاوز 200 ألف دولار، في سياسة مالية تهدف لتحقيق التوازن بين جودة الشخصية المدنية وتكاليف التشغيل. ويرحب مجلس إدارة الأهلي بفكرة痛点 عموتة نظراً لشخصيته القوية والخبرات الواسعة في الساحة الإفريقية والعربية، مما يعزز فرص نجاحه في قيادة الفريق للاستمرار في الهيمنة على البطولات المحلية والقارية.

وبنفس الوقت، يترقب مشجعو الفريق جدول مواعيد مباريات تونس في كأس العالم 2026 بتوقيتات السعودية ومصر والإمارات





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الأهلي حسين عموتة مدرب مفاوضات راتب

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