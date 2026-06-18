الأسواق الإماراتية تواصل المكاسب للجلسة الرابعة بشراء أجنبي قوي

ارتفعت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بصافي شراء أجنبي بلغ 542.9 مليون درهم، مع تداولات تجاوزت 4.3 مليار درهم

تواصلت المكاسب في الأسواق المالية الإماراتية للمرة الرابعة على التوالي، مدعومة بشراء قوي من المستثمرين الأجانب الذين حققوا صافي استثمار شرائي بلغ حوالي 542.9 مليون درهم في سوقي أبوظبي ودبي.

هذا التدفق النقدي الأجنبي ساهم في تعزيز الزخم الصعودي ورفع أسهم القيادات في قطاعي العقارات والبنوك، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى استعادة مستويات فنية مهمة. في سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% ليغلق عند 6269.51 نقطة، بينما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 1.17% إلى 10113.48 نقطة، كاسراً حاجز 10100 نقطة.

قادت الأسهم القيادية في دبي موجة الصعود، حيث ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.35% إلى 13.02 درهم، والإمارات دبي الوطني بنسبة 7.2% إلى 32.4 درهم، وإعمار للتطوير بنسبة 2.56% إلى 15.2 درهم، والعربية للطيران بنسبة 5.93% إلى 5.89 درهم، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.57% إلى 7.98 درهم. في أبوظبي، تصدر سهم الدار العقارية المكاسب بارتفاع 6% إلى 9 دراهم، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.57% إلى 18.46 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.2% إلى 21.94 درهم، وإي آند بنسبة 3.3% إلى 20 درهماً.

بلغت السيولة المتداولة في الأسواق مجتمعة 4.32 مليار درهم، موزعة بين 2.62 مليار درهم في أبوظبي و1.7 مليار درهم في دبي، مع تداول 1.2 مليار سهم عبر 74076 صفقة. شهدت عدة قطاعات أخرى تحركات إيجابية، مثل قطاع المالية حيث ارتفعت أسهم الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة، بينما تراجع بنك أم القيوين وأبوظبي التجاري. وفي العقار، صعدت أسهم رأس الخيمة العقارية وإشراق ومدن القابضة. كما ارتفعت في الصناعة أسهم إن إم دي سي جروب وموانئ أبوظبي وألفا ظبي.

في قطاع الطاقة، تحركت أسهم أدنوك للتوزيع وأدنوك للغاز وأدنوك للحفر صعوداً، بينما تراجع إن إم دي سي إنيرجي. ركزت السيولة على أداء محدود من الأسهم، حيث تصدر سهم الدار العقارية في أبوظبي بتداول 620 مليون درهم، يليه إعمار العقارية في دبي بـ 890 مليون درهم. من حيث الجنسيات، سجل الأجانب صافي شراء في كلا السوقين، بينما اتجه المواطنون والعرب والخليجيون للبيع.

في أبوظبي، بلغ صافي شراء الأجانب 254.4 مليون درهم مقابل بيع المواطنين 102 مليون درهم والخليجيين 126.3 مليون درهم والعرب 26.24 مليون درهم. في دبي، كان صافي شراء الأجانب 288.5 مليون درهم مقابل بيع المواطنين 123 مليون درهم والخليجيين 127 مليون درهم والعرب 38.6 مليون درهم





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