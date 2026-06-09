الأسواق الأمريكية تتعافى مع وقف الصراع الإيراني الإسرائيلي وتفاؤل بقطاع التكنولوجيا

ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية مدفوع بوقف هجمات إيران وإسرائيل وتعزيز طلب التكنولوجيا، مع تباين أداء المؤشرات الأوروبية والآسيوية وتوترات جيوسياسية مستمرة

أغلقت أغلب البورصات الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع، مدفوعةً بأداء قوي للناسداك وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، في وقت سعى فيه المستثمرون إلى انتهاز الفُرص بعد موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة.

وقد عمت أجواء الارتياح بعد أن أعلنت كل من إيران وإسرائيل عن وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك تلبيةً للدعوة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار فوراً. تُعد هذه الوقفة أوسع نطاقاً من أي مواجهة مباشرة بين البلدين منذ إيقاف القتال في أبريل، ما أضفى طابعاً استقرارياً مؤقتاً على الأجواء الجيوسياسية التي كانت تؤثر سلباً على ثقة المتداولين.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بنحو 22.07 نقطة، أي ما يعادل 0.30٪، ليغلق عند 7405.81 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 222.13 نقطة (+0.86٪) إلى 25931.56 نقطة. وعلى عكس ذلك، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 75.61 نقطة (-0.15٪) ليستقر عند 50791.17 نقطة، مع انخفاض جميع الأسهم المدرجة فيه عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

شهد قطاع التكنولوجيا ضمن S&P 500 انتعاش{ا} ملحوظاً، تعافياً من خسائر الجمعة التي أُسفرت عن نزوح ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات الرقائق الأمريكية. ارتفعت أسهم إنتل بعد أن أفادت تقارير إخبارية أن جوجل طلبت تصنيع أكثر من ثلاثة ملايين وحدة معالجة رسومية (GPU) لعام 2028، وهو ما يعزز التوقعات بزيادة الطلب على المعالجات المتقدمة في ظل توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في أوروبا، اختتم مؤشر ستوكس 600 التعاملات بانخفاض طفيف قدره 0.2٪ عند 621.73 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال أسبوعين في وقتٍ سابق من الجلسة. كان أبرز ما شهدته الساحة المالية الإيطالية صعود سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا بنسبة 13٪، تزامناً مع إعلان مجموعة إنتيزا سان باولو عن عرض استحواذ نقدي وأسهم بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار)، ما قد يصبح أحد أكبر الصفقات المص





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