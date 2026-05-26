الأسواق الأوروبية هادئة وسط مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسهم الطاقة

استقر مؤشر الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى له منذ فبراير، لكن تصاعد التوترات بعد الهجمات الأمريكية على إيران وأسلوب وزير الخارجية الأمريكي في الحديث عن اتفاق محتمل مع طهران أدى إلى تراجع آمال المستثمرين وارتفاع أسعار النفط، ما أثر سلبًا على أسهم الطاقة والطيران وتسبب في انخفاض سهم فيراري بعد إعلانها عن سيارة كهربائية.

شهدت جلسة تداول أسواق الأسهم الأوروبية اليوم هدوءًا ملحوظًا، إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلاً مع تصاعد المخاوف من احتمالات تصعيد النزاع في الشرق الأوسط عقب سلسلة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف إيرانية.

ارتقى المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 27 فبراير، أي قبل يومين من اندلاع الصراع المحتمل، ليقترب من حدّه التاريخي بنسبة تقارب الواحد بالمئة، ما أثار توقعات المستثمرين بوجود فرصة لتحسن الأوضاع في المنطقة وإنهاء التوترات بسرعة. غير أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تشير إلى أن أي اتفاق محتمل مع طهران قد يستغرق «عدة أيام» فقط، أفضت إلى تراجع تلك التفاؤلات وتزايد حذر المتداولين من أي إشارات قد تدل على تصاعد التوتر.

في ظل هذه التطورات، ارتفعت أسعار نفط خام برنت بنسبة تقارب الارتفاعين بالمئة، ما أثار مخاوف بشأن تفاقم ضغوط التضخم في أوروبا، خاصةً أن دول منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وهذا الارتفاع في أسعار الطاقة انعكس سلبًا على أسهم شركات الطيران التي تتأثر مباشرة بتكاليف الوقود، حيث تراجعت أسهم لوفتهانزا ورايان إير بنحو 1.3 بالمئة لكل منهما.

أما في قطاع السيارات الفاخرة، فقد سجّل سهم فيراري تراجعًا حادًا بنحو 7 بالمئة بعد إعلان الشركة عن إطلاق أول طراز كهربائي بالكامل، في وقت يتراجع فيه الطلب على السيارات الكهربائية بسبب تراجع طموحات المنافسين مثل بورش ولامبورجيني. أدى هذا الانخفاض إلى أكبر خسارة يومية للسهم منذ أكتوبر الماضي، ما أثر سلبًا على قطاع السيارات وقطع الغيار الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة.

باقي القطاعات شهدت أداءً متفاوتًا؛ فقد ارتفعت أسهم التكنولوجيا الخضراء بشكل طفيف مستفيدة من توقعات دعم حكومي لمشروعات الطاقة المتجددة، بينما تراجعت أسهم الخدمات المالية نتيجة للقلق من احتمالية رفع أسعار الفائدة لتكبح التضخم. بالمجمل، يبقى المشهد الاستثماري في أوروبا حساسًا للمتغيرات الجيوسياسية ومراقبة أسعار السلع الأساسية، مع ترقب كبير لأي تطورات قد تغير مسار التوترات في الشرق الأوسط وتعيد توجيه تدفقات رؤوس الأموال





