تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس مع تراجع أسعار المعادن وارتقب المستثمرون بدء تداول أسهم أنثروبيك على مؤشر ناسداك بعد نجاح الطرح الأولي

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة طوكيو الخميس حيث سجل مؤشر نيكاي 225 انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 58850.70 نقطة بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش. كما تأثر المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بخسائر بلغت 0.64 بالمئة مسجلاً 799.41 نقطة، في ظل ترقب المستثمرين للإدراج الوشيك لشركة أنثروبيك في السوق الأمريكية.

تفاصيل إدراج أنثروبيك وأسهم الذكاء الاصطناعي

حدّدت شركة أنثروبيك سعر الاكتتاب العام الأولي عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزةً النطاق المستهدف الذي كان يتراوح بين 70 و78 دولاراً، في خطوة غير مسبوقة لشركة كبرى متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. وقد جمع هذا الطرح الأولي مبلغاً قدره 81.31 مليار دولار، ليصبح أكبر طرح في تاريخ الأسواق متجاوزاً حجم طرح شركة سبيس إكس. وبدأ تداول الأسهم على المؤشر ناسداك الخميس بعد نجاح عملية الطرح.

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موقف المستثمرين والظروف السياسية العالمية

قال محللون لدى مختبر طوكيو لاستخبارات في مذكرة إن المستثمرين يحجمون عن التداول المكثف بانتظار نتائج قمة مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا المقررة في وقت لاحق من اليوم. ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز فإن هذا الانتظار يعكس توجس السوق من التطورات الجيوسياسية المحتملة التي قد تؤثر على اتجاهات الأسواق المالية العالمية خلال تداولات اليوم.

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تأثر أسهم التقنية وأسعار المعادن

في طوكيو، تراجعت معظم الأسهم المرتبطة بقطاعي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية مع خسارة سهم أدفانتست 1.88 بالمئة وانخفاض سهم فوجيكورا بنسبة 3.9 بالمئة. وساهم هذا الانخفاض في تحويل المكاسب التي حققها المؤشر في وقت سابق من جلسة التداول إلى خسائر نهائية، مما يعكس حذر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا في ظل عدم اليقين السائد.

هبوط أسعار المعادن القياسية والذهب

هبط المؤشر الياباني للمعادن غير الحديدية إلى أدنى مستوى له في عام، متماشياً مع تراجع أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 14 شهراً. كما نزل سعر النحاس إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مما ألقى بظلاله السلبية على أسهم شركات المعادن وأثقل كاهل أداء المؤشر العام في ختام جلسة الخميس.