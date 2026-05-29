الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة لإنهاء الشهر على مكاسب بفضل تفاؤل المستثمرين بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستعادة الملاحة بمضيق هرمز، فيما تراجعت أسعار النفط وسجلت شركات الدفاع أداءً قوياً.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة لتواصل مكاسبها الأسبوعية والشهرية، مدعومة بتفاؤل حيال احتمالات التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ، مما قد يسهم في استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ورغم أن المقترح لم يحصل بعد على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يتناول القضايا الأكثر تعقيداً مثل البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه منح المستثمرين بعض الارتياح. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 626.91 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تحقيق زيادة أسبوعية. واقترب المؤشر هذا الأسبوع من مستوياته القياسية المرتفعة، مسجلاً مكاسب للشهر الثاني على التوالي، لكن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حال دون تحقيق المزيد من الصعود.

ويأتي هذا الأداء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم من ألمانيا وإيطاليا في وقت لاحق من اليوم، بعد أن أظهرت تقديرات أولية من فرنسا تسارع التضخم في مايو مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الخام، الذي تحتاجه أوروبا بشدة نظراً لنقص الطاقة الذي تعاني منه القارة، متجهة نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهرين.

ويأتي هذا الانخفاض بفعل الآمال في تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي كانت قد دفعت الأسعار للارتفاع خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، لا يزال القلق قائماً بشأن الإمدادات، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتهديدات روسيا للبنية التحتية للطاقة. وقد أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن طائرة مسيرة أصابت شخصين في مدينة بجنوب شرق البلاد خلال هجوم روسي ليلي على كييف، مما يزيد من حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وتصاعد التوتر يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أسهم شركات الدفاع، التي سجلت أداءً قوياً اليوم بتحقيق مكاسب وصلت إلى 1.4%، إذ يتوقعون طلباً أقوى على المدى القريب على العتاد والخدمات العسكرية في ظل البيئة الجيوسياسية المضطربة. وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة سي. تي. إس إيفينتيم الألمانية لتوزيع التذاكر بنسبة 11% بعد أن أعلنت عن نمو إيراداتها بنسبة 23% في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالطلب القوي.

هذا الأداء يعكس تحسن ثقة المستهلكين في قطاع الترفيه والتجارب الحية، مما يعزز التوقعات الإيجابية للقطاع ككل. وبشكل عام، تظل الأسواق الأوروبية في حالة ترقب للتطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، وسط محاولات المستثمرين الموازنة بين المخاطر والفرص في ظل تضخم مرتفع وأسعار طاقة متقلبة. ومن المتصور أن تستمر تحركات الأسهم في المدى القصير بناءً على مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى قراءات التضخم المنتظرة من أكبر الاقتصادات الأوروبية.

وقد أظهرت التداولات اليوم أن قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا كانت الأكثر تأثيراً على حركة المؤشرات، في حين ظل أداء القطاعات الدفاعية قوياً يعكس القلق الجيوسياسي، بينما استفادت أسهم الشركات المرتبطة بالاستهلاك من البيانات الإيجابية لربحية شركة إيفينتيم





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسهم أوروبية وقف إطلاق النار الشرق الأوسط أسعار النفط تضخم

United States Latest News, United States Headlines