الأسواق الآسيوية تسجل مستويات قياسية بفضل آمال تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

شهدت الأسواق المالية في آسيا اليوم الجمعة موجة صعود قوية، مع وصول مؤشرات رئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية إلى مستويات تاريخية جديدة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوماً إضافية.

يعكس هذا الارتفاع تحولاً في المعنويات بعد أسابيع من التوتر الجيوسياسي الذي أثر على الأسواق العالمية، حيث يرى المحللون أن أي خطوة نحو التهدئة ستخفف الضغوط على إمدادات النفط وتقلل من عدم اليقين. في طوكيو، قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.5% ليغلق عند 66,329.50 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وجاء هذا الصعود رغم بيانات التضخم الأساسية لشهر مايو والتي جاءت أبطأ من توقعات الخبراء، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الياباني قد يبقي على سياسته النقدية التيسيرية لفترة أطول. وفي سيول، حقق مؤشر كوسبي قفزة بنسبة 3.6% ليصل إلى 8,476.15 نقطة، مسجلاً كذلك مستوى قياسياً. وقد قادت أسهم شركات التكنولوجيا هذا الارتفاع، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ارتفع سهم سامسونج إلكترونكس، أكبر شركة في البلاد، بنسبة 5.8%، مما ساهم بشكل كبير في أداء المؤشر.

أما في هونغ كونغ، فارتفع مؤشر هانغ سانغ بنسبة 0.9% إلى 25,222.38 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.9% إلى 4,063.56 نقطة، متأثراً ببيانات اقتصادية محلية ضعيفة. وفي تايوان، ارتفع مؤشر تايكس بنسبة 2.5%، بينما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.2%. وفي أسواق النفط، انخفض سعر خام برنت القياسي بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة ليصل إلى 91.57 دولاراً للبرميل، بعد أن كان يتداول عند حوالي 70 دولاراً في أوائل فبراير قبل اندلاع الحرب.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى 87.56 دولاراً للبرميل. يعكس انخفاض أسعار النفط توقعات بزيادة الإمدادات إذا تم تمديد وقف إطلاق النار، مما يخفف المخاوف من نقص المعروض. ويشير المحللون إلى أن استمرار التفاؤل يتوقف على التطورات الفعلية في المفاوضات بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة. كما أن أداء أسهم التكنولوجيا سيظل محركاً رئيسياً للأسواق الآسيوية، خاصة مع استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تبقى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع التضخم في بعض الدول عوامل قد تحد من المكاسب. بشكل عام، تسير الأسواق الآسيوية في مسار إيجابي لكنها تحتاج إلى محفزات إضافية للحفاظ على الزخم





