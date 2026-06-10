الأردن والكويت والبحرين تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

تصدت الأردن والكويت والبحرين لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات صباح الأربعاء، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الأردنية خمسة صواريخ فوق منطقة الأزرق، وأطلقت الكويت والبحرين إنذارات سلامة وتحذيرات للمواطنين.

تصدت كل من الأردن و الكويت و البحرين صباح اليوم الأربعاء لهجمات إيرانية مباشرة باستخدام صواريخ ومسيرات。وانطلاقاً من التفاصيل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردن ية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردن ية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء。ونقلت وكالة الأنباء الأردن ية بترا عن مصدر عسكري توضيح أن عملية الاعتراض أدت إلى سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية。وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من مواد متفجرة。 كما أكد أن القوات المسلحة الأردن ية تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردن ي。في الكويت ، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي الكويت ية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة。وشدد البيان على ضرورة التزام الجميع بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية。من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرين ية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية。كما أكد المستشار الإعلامي للعاهل البحرين ي نبيل الحمر أن الدفاعات الجوية البحرين ية تتصدى لهجمات إيرانية。تؤكد هذه الأحداث على تصاعد التوترات الإقليمية واستخدام إيران لاستراتيجية إطلاق صواريخ ومسيرات ضد الدول الخليجية، مما دفع هذه الدول إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإصدار توجيهات سلامة لمواطنيها。وتبرز التصريحات الأردن ية تأكيدها على سيادتها ورفض أي انتهاك لأجوائها，بينما يركز البيان الكويت ي على الالتزام بالإجراءات العملياتية والاستماع إلى المصادر الرسمية لتجنب الإشاعات。أما البحرين ف昼عتمد على صفارات الإنذار لنقل التحذير فوراً إلى السكان。مع استمرار هذه التطورات، يبقى الاهتمام منصباً على ردود الفعل الإقليمية والدولية واحتمالات escalation أخرى.

تصدت كل من الأردن والكويت والبحرين صباح اليوم الأربعاء لهجمات إيرانية مباشرة باستخدام صواريخ ومسيرات。وانطلاقاً من التفاصيل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء。ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري توضيح أن عملية الاعتراض أدت إلى سقوط شظايا دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية。وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من مواد متفجرة。 كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني。في الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة。وشدد البيان على ضرورة التزام الجميع بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية。من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية。كما أكد المستشار الإعلامي للعاهل البحريني نبيل الحمر أن الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية。تؤكد هذه الأحداث على تصاعد التوترات الإقليمية واستخدام إيران لاستراتيجية إطلاق صواريخ ومسيرات ضد الدول الخليجية، مما دفع هذه الدول إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإصدار توجيهات سلامة لمواطنيها。وتبرز التصريحات الأردنية تأكيدها على سيادتها ورفض أي انتهاك لأجوائها，بينما يركز البيان الكويتي على الالتزام بالإجراءات العملياتية والاستماع إلى المصادر الرسمية لتجنب الإشاعات。أما البحرين ف昼عتمد على صفارات الإنذار لنقل التحذير فوراً إلى السكان。مع استمرار هذه التطورات، يبقى الاهتمام منصباً على ردود الفعل الإقليمية والدولية واحتمالات escalation أخرى





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هجوم إيراني الأردن الكويت البحرين صاروخ مسيرة دفاع جوي

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