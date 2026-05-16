الأسرة الإماراتية: ركيزة التنمية الاجتماعية والإنسانية والهوية الأصيلة

الأسرة الإماراتية هي ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والإنسانية والهوية الأصيلة في الدولة. تحتفل الإمارات باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرارها. الإمارات أولت الأسرة اهتماماً كبيراً من خلال سياساتها الاجتماعية المتطورة، مما جعل الأسرة الإماراتية نموذجاً في الترابط والتكافل والتلاحم.

الأسرة ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والإنسانية، وحاضنة للقيم الوطنية و الهوية الأصيلة . العالم يحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرارها، وهذا الاهتمام في الإمارات، ينسجم مع مكونات وبدايات التأسيس، إذ لقيت الأسرة بجميع أفرادها كل الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ، وحرصاً منها على تعزيز تماسكها ودورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وفق رؤية وطنية شاملة تضع الأسرة في قلب مسيرة التنمية المستدامة.

الإمارات أولت الأسرة اهتماماً كبيراً انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسرة مستقرة ومتماسكة، قادرة على تنشئة أجيال واعية ومعتزة بهويتها الوطنية. ونجحت الدولة عبر سياساتها الاجتماعية المتطورة في بناء نموذج مجتمعي متوازن يجمع بين الحداثة والحفاظ على القيم الأصيلة، ما جعل الأسرة الإماراتية نموذجاً في الترابط والتكافل والتلاحم، وهو ما أكدته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن الأسرة هي «الدرع الأول والجدار المنيع» الذي يحتمي به الإنسان في مختلف مراحل حياته.

وتعكس كلمات سموها رؤية إنسانية عميقة تؤكد أن الأسرة ليست مجرد رابطة اجتماعية، بل هي الحصن الذي تتشكل داخله القيم والمبادئ، ومنه تنطلق الأجيال نحو بناء الوطن وخدمة المجتمع. هو ما ذهب إليه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بقوله إن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها الكبير في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، إلى جانب تنشئة أجيال معتزة بهويتها الوطنية وموروثها الثقافي، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل





