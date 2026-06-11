الأرجنتين تستعيد صدارة تصنيف فيفا العالمي والمغرب يحقق إنجازاً تاريخياً قبل مونديال 2026

استعاد المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في تصنيف الفيفا العالمي قبل انطلاق كأس العالم 2026، بينما حقق المنتخب المغربي أفضل ترتيب في تاريخه بالوصول إلى المركز السابع عالمياً.

في تطور رياضي لافت ومثير للاهتمام على الساحة الكروية العالمية، نجح المنتخب الوطني الأرجنتيني في استعادة صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي ل كرة القدم ، المعروف باسم فيفا، وذلك في النسخة الختامية من تصنيفات الرجال التي تسبق انطلاق فعاليات كأس العالم 2026 .

هذا الصعود لم يكن مجرد تغيير روتيني في المراكز، بل كان بمثابة إعلان قوي عن جاهزية التانغو للدفاع عن لقبه العالمي وبسط سيطرته على كرة القدم الدولية، حيث استطاع المنتخب الأرجنتيني التقدم مركزين ليزيح المنتخب الفرنسي عن القمة. وجاء هذا التقدم الملحوظ بفضل النتائج الإيجابية والمبهرة التي حققها رفاق ميسي في مباراتيهما الوديتين الأخيرتين، حيث تمكنوا من تحقيق انتصارات مستحقة ومقنعة أمام منتخبي أيسلندا وهندوراس، مما أعادهم إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ شهر يوليو من عام 2025.

وفي المقابل، شهد التصنيف تراجعاً للمنتخب الفرنسي الذي هبط إلى المركز الثالث، وذلك نتيجة تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث تعثر بشكل مفاجئ أمام منتخب كوت ديفوار قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على أيرلندا الشمالية. أما المنتخب الإسباني، فقد استطاع الحفاظ على توازنه واستقراره في المركز الثاني عالمياً، مستفيداً من تعادله مع المنتخب العراقي وتحقيقه فوزاً هاماً على منتخب بيرو، مما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة الشرسة في المونديال المقبل.

ومن جانب آخر، شهد التصنيف العالمي الذي نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيق المنتخب المغربي لإنجاز تاريخي غير مسبوق بكل المقاييس، حيث قفز أسود الأطلس إلى المركز السابع عالمياً. هذا الترتيب المتقدم يمثل أفضل مركز يصل إليه المنتخب المغربي منذ أن بدأ فيفا في إصدار التصنيف العالمي للمنتخبات في عام 1993، مما يعكس التطور الهائل والمستمر في منظومة كرة القدم المغربية، والتقدم التكتيكي والفني الذي شهدته العناصر الوطنية في السنوات الأخيرة، وهو ما يمنح المنتخب دفعة معنوية هائلة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم.

وبهذا الصعود التاريخي، نجح المغرب في تجاوز المنتخب الهولندي الذي تراجع بدوره إلى المركز الثامن. ولم تكن هذه القفزات مقتصرة على القارة الأفريقية فحسب، بل امتدت لتشمل منتخبات أخرى أظهرت تحسناً ملحوظاً في أدائها؛ إذ صعد منتخب المكسيك إلى المركز الرابع عشر، بينما تقدم منتخب أوروجواي ليحتل المركز السادس عشر.

وفي مفاجأة سارة للجماهير الآسيوية، تمكن المنتخب الإيراني من اقتحام قائمة العشرين الكبار باحتلاله المركز العشرين عالمياً، وهو ما يشير إلى تزايد القوة التنافسية للمنتخبات خارج نطاق القوى التقليدية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. في المقابل، شهد التصنيف تراجعاً طفيفاً لمنتخبي السنغال والولايات المتحدة الأمريكية، حيث فقد كل منهما مركزاً واحداً في الترتيب العام نتيجة لنتائج غير مرضية تماماً.

أما عند النظر إلى تفاصيل المنتخبات المئة الأولى، فقد برزت بعض المنتخبات التي حققت تقدماً متوسطاً يعكس سعيها لتحسين وضعها، حيث تمكنت منتخبات المجر وتشيلي والصين من الصعود بواقع ثلاثة مراكز لكل منها، مما يظهر محاولات هذه الدول الجادة لتحسين مكانتها قبل المنافسات الكبرى. وعلى النقيض من ذلك، سجل المنتخب الصربي أكبر تراجع في هذه الفئة بفقدانه أربعة مراكز، كما عانت منتخبات مالي وبنين من تراجعات ملموسة أثرت على ترتيبها.

وفيما يخص التصنيف العام لجميع منتخبات العالم، كان الهبوط الأكثر حدة ومؤلماً من نصيب المنتخب اللبناني الذي تراجع سبعة مراكز، يليه منتخب بوتان الذي فقد ستة مراكز، مما يشير إلى تحديات فنية وإدارية كبيرة تواجه هذه المنتخبات في محاولاتها لتحسين أدائها على المستوى الدولي. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تصنيف شهر يونيو 2026 لن يكون مجرد ترتيب شرفي أو رقمي، بل سيكون له دور تقني وحاسم كأحد المعايير الأساسية لكسر التعادل في منافسات كأس العالم 2026.

وسيتم الاعتماد عليه بشكل مباشر في ترتيب المنتخبات التي قد تتساوى في النقاط داخل مجموعاتها، أو في تحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث لتتأهل إلى دور الستة وثلاثين، وذلك في حال استمرار التعادل بعد تطبيق كافة المعايير الأساسية الأخرى مثل فارق الأهداف. ومن المنتظر أن يصدر فيفا النسخة القادمة من هذا التصنيف في العشرين من يوليو 2026، وذلك مباشرة بعد إسدال الستار على كافة منافسات كأس العالم، ليعكس النتائج النهائية للمونديال على خارطة القوة الكروية العالمية وتوزيع المراكز بين المنتخبات المتنافسة





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تصنيف فيفا المنتخب الأرجنتيني المنتخب المغربي كأس العالم 2026 كرة القدم

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