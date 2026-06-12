الأسواق العربية تتعرض لضغوط بيعية بسبب التصعيد العسكري وأداء متباين بين الأسواق الخليجية

تشهد الأسواق العربية أداءً سلبياً في ظل تصعيد عسكري وترقب دبلوماسي، بينما تسجل بعض الأسواق الخليجية مثل دبي وأبوظبي والسعودية مكاسب طفيفة مدعومة بارتفاعات في قطاعات محددة، في المقابل تعاني كلا من الكويت وقطر والبحرين تراجعات frente ضغوط بيعية وتراجع في القيم السوقية.

شهدت غالبية الأسواق العربية أداءً سلبياً خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة من الضغوط البيعية وحالة الخوف التي سادت أوساط المستثمرين، جاءت هذه الخسائر انعكاساً مباشراً للتصعيد العسكري المتسارع الذي شهدته المنطقة، مما ألقى بظلال قاتمة من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام أو تهدئة دبلوماسية قريبة، خاصة مع بقاء القنوات التفاوضية في حالة جمود معقد وسط الملفات الخلافية القائمة.

على صعيد مختلف، سجلت أسواق دبي وأبوظبي والسعودية أداءً متبايناً، حيث حقق مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 3.2% ليغلق عند 5954 نقطة، مدعوماً بمكاسب قوية في قطاعات الطيران والمصارف والتأمين، في المقابل تراجع سوقا الكويت وقطر والبحرين تحت وطأة الضغوط البيعية





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لبنان يطلق أعمال تأهيل مطار القليعات الدولي بعد عقود من التأجيلأعلنت السلطات اللبنانية عن بدء أعمال تأهيل مطار القليعات الدولي في أقصى شمال البلاد قرب الحدود السورية، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر. يمثل المشروع خيارا وطنيا بعد أكثر من خمسين عاما من الانتظار، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه frente إلى وجهات جديدة مثل مرسين واسطنبول ودبي، مع خطط لتوسيعها لاحقا إلى السعودية والقاهرة وأثينا. يتوقع الوزير فايز رسامني أن يدخل المطار الخدمة فعليا بعد أسابيع، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التشغيل الرسمي سيكون في نوفمبر 2026. ستتولى شركة سكاي لاونج اللبنانية أعمال التأهيل التي ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وستتم قدرة استيعاب 114 ألف مسافر في السنة الأولى ترتفع إلى 600 ألف بحلول السنة الرابعة. يقع المطار في بلدة القليعات بمحافظة عكار الفقيرة، مما يتوقع أن يوفر فرص عمل للمجتمع المحلي. سبق أن استخدم المطار كقاعدة عسكرية وكمهبط مدني، وتعرض لقصف إسرائيلي في حرب 2006. يأتي هذا المشروع في ظل استمرار التهديدات لمطار بيروت الرئيسي.

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