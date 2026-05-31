الأردن يخسر ودياً أمام سويسرا 1-4 بأداء مقلق وأخطاء دفاعية

تلقى منتخب الأردن خسارة كبيرة بنتيجة 1-4 أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026، مما كشف عن أخطاء دفاعية متكررة وخطة لعب غير فعالة أثارت القلق قبل المواجهة القادمة ضد كولومبيا.

خسر منتخب الأردن مباراته الودية أمام سويسرا بنتيجة 1-4 ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 . المباراة التي أقيمت على ملعب كيبون بارك في مدينة سانت غالن السويسرية كشفت عن أخطاء دفاعية كبيرة وتكرار في الأخطاء أدى إلى ركلتي جزاء سجلتهما سويسرا .

أظهر المنتخب الأردني بوادر قلق في الأداء بسبب استخدام خطة لعب 5-3-2 غير معتادة وغير فعالة، ما تسبب في ثقل في توظيف اللاعبين وفتح المجال لاختراقات منطقة الوسط. في الشوط الأول، سيطر المنتخب السويسري بشكل كبير، حيث تجاوزت نسبة الاستحواذ 73%، وسجل ثلاثة أهداف من أصل أربعة، بينما اكتفى الأردن بالتسديد خارج المرمى. سجل أمبولو ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم أضاف تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 32، وقدم التعمري فرصة ضائعة مخجلة Berufe إلى هدف ثالث.

في الشوط الثاني، أظهر الأردن تحسناً مع إدخال عدة بدلاء، وسجل عودة الفاخوري الهدف الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة. لكن خطأ دفاعي جديد أدى إلى الهدف الرابع السويسري بواسطة فاسناخت في الدقيقة 79. المباراة كشفت عن مشاكل في الثبات الدفاعي والتنظيم التكتيكي، مما يثير القلق قبل المواجهة المرتقبة ضد كولومبيا في 7 يونيو





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منتخب الأردن سويسرا مباراة ودية كأس العالم 2026 أخطاء دفاعية

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