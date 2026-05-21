الأخطاء الصغيرة في النهائيات تتعثر "الماكينات": مدرب الجزيرة بوشيتش يدعو لاعبيه للمنافسة بقوة في النهائي مع العين غداً الجمعة

أكد مدرب الجزيرة، مارينو بوشيتش، جاهزية "فخر أبوظبي" لمواجهة العين في نهائي كأس رئيس الدولة غداً الجمعة، مشدداً على أن حظوظ الفريقين متساوية، بينما أشار إلى أن قوة هجوم العين، وصفها بـ "الماكينات، قد تتعطل في النهائي.

وقال بوشيتش في مؤتمر صحافي رداً على امتلاك العين أقوى خط هجوم بوجود لابا كودجو وسفيان رحيمي، إنه: "العين يمتلك خط هجوم قوي، ولكن حتى "الماكينات" تتعطل ولا تعمل بشكل دائم، ونحن نركز على فريقنا، وعلى كيفية تقديم مباراة قوية.

" وأضاف: "بالطبع نشعر بحماس كبير لأننا نلعب هذا النهائي. وعندما تكون في النهائي فأنت تدرك بالتأكيد أنها ستكون مباراة صعبة. إنها مواجهة متكافئة بنسبة خمسين في المئة لكل طرف، والفرص موجودة بالتأكيد، لكنها مباراة قوية وصعبة، وأعتقد أنني متحمس للغاية قبل هذه المباراة.

" وتابع: "بالطبع نشعر بحماس كبير لأننا نلعب هذا النهائي، وعندما تكون في النهائي فأنت تدرك بالتأكيد أنها ستكون مباراة صعبة، إنها مواجهة متكافئة بنسبة خمسين في المئة لكل طرف، والفرص موجودة بالتأكيد، لكنها مباراة قوية وصعبة، وأعتقد أنني متحمس للغاية قبل هذه المباراة. " وزاد: "إنها مباراة كبيرة ونعلم ذلك جميعًا، وكل الجميع يدرك أهميتها، لكن لا توجد استعدادات مختلفة لها عن أي مباراة أخرى من جهتي.

" واختتم: "في النهائيات غالبًا ما تكون هناك لحظات هي التي تصنع الفارق، وأحيانًا لحظة واحدة فقط تكون حاسمة. لذلك نقول دائمًا إن علينا أن نلعب بقوة طوال تسعٍ وتسعين دقيقة لنكون في الجانب الأفضل من المباراة.

" من جهته قال حارس مرمى الجزيرة علي خصيف إن: "المباراة ستقام على ستاد محمد بن زايد، وهو ملعب اعتاد عليه الجزيرة وجماهيره، ولكن في الوقت نفسه المباريات النهائية تختلف تمامًا عن أي مواجهة أخرى، سواء من ناحية الأجواء أو التفاصيل أو طريقة اللعب. " وأوضح: "مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز أكبر وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى، خاصة أن المواجهات المتكافئة تُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة، ونحن نتمنى أن يحالفنا التوفيق، وأن يخرج النهائي بصورة تليق بالحدث الكبير.

" وأكمل: "التوتر موجود ولكن مع مرور الوقت سيخف تدريجيًا، وبحكم أنني قائد للفريق ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال، أستطيع إيصال الرسالة وتخفيف الضغط على اللاعبين، بأن يلعبوا ويستمتعوا، بالمباراة وبالجماهير، فهذه مباراة نهائية ويجب أن تفرحوا بالأجواء وتُظهروا إمكانياتكم.





