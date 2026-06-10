الآباء والذكاء الاصطناعي: توجيهات ألمانية لحماية الأطفال من مخاطر الروبوتات الصديقة

تحذر مبادرة ألمانية من الاعتماد المفرط للأطفال على روبوتات الذكاء الاصطناعي كرفقاء، وتقدم إرشادات للآباء لضمان توازن آمن في استخدام هذه التقنية.

أصبحت روبوتات الدردشة رفيقا يوميا للعديد من ال أطفال والمراهقين، تقدم لهم الدعم في حل الواجبات المنزلية أو الدراسة، وفي بعض الأحيان تتعمق العلاقة بين الطفل والذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يصبح روبوت الدردشة صديقا مقربا ويقدم النصح دون إصدار أحكام، ويبقى حاضرا دائما.

لكن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات مهمة حول تأثيرها على النمو الاجتماعي والعاطفي للطفل. حذرت مبادرة التوعية الإعلامية "فليمو" الألمانية من مخاطر اعتبار الذكاء الاصطناعي صديقا رقميا، مؤكدة ضرورة أن يتعلم الأطفال أن وراء التقارب الظاهري ليس سوى برنامج كمبيوتر لا يملك مشاعر حقيقية أو تفاعلًا بشريًا، وفق ما ذكره تورستن شميج رئيس هيئة تنظيم الإعلام الجديد في بافاريا. وشدد على أن العلاقات البشرية الحقيقية لا غنى عنها لتطوير مهارات حياتية كحل الخلافات والتفكير النقدي.

من جانبهما، يمكن أن يؤدي الإفراط في التحدث إلى الروبوتات إلى تفضيل الأطفال المحادثات مع الذكاء الاصطناعي على التفاعل مع البشر، مما يؤثر سلبا على قدراتهم الاجتماعية على المدى الطويل. كما أن الخصوصية تمثل تحديا كبيرا، حيث قد ت的信息 الشخصية التي يشاركونها مع الروبوتات إلى أطراف thirds دون معرفة أو موافقة، وفي بعض الحالات قد تقدم هذه الروبوتات نصائح غير آمنة خاصة في قضايا مثل اضطرابات الأكل والصحة النفسية.

للتغلب على هذه المخاطر، قدمت المبادرة الألمانية ثلاث نصائح أساسية للآباء: أولها شرح كيفية عمل روبوتات الدردشة، والتأكيد على أنها لا تملك مشاعر أو فهمًا حقيقيًا، وأن إجاباتها مبنية على معالجة البيانات وليس التعاطف. وثانيها إigdah فكرة أن الصداقات الحقيقية والروابط الاجتماعية أساسية، بما في ذلك تجارب الخلاف والمصالحة وخيبات الأمل التي تساهم في النمو. وثالثها تخصيص وقت للاستماع إلى الأطفال بانصات، مما يقلل من أهمية المستمعين الرقميين في حياتهم.

كما دعت المبادرة الآباء إلى مراجعة نقدية لاستخدام أطفالهم للذكاء الاصطناعي، مثلما عند اعتبار الروبوتات مرشدا تربويا، والتحقق من مصادر ومحتوى هذه الأدوات. يجب أن يدركوا أن روبوتات الذكاء الاصطناعي تقدم إجابات عامة ولا تتفهم خصوصية كل طفل أو عائلة، لذا يجب استخدامها كأدوات مساعدة دون تفويضها باتخاذ قرارات معقدة أو بديلا عن العلاقات الإنسانية





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