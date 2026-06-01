اكتشاف جديد: الكبد قد يكون "بوصلة" الحمام الزاجل المغناطيسية

باحثون ألمان يحددون دور خلايا مناعية في كبد الحمام في استشعار المجال المغناطيسي، مما يpliesiket إعادة تقييم آليات الملاحة الحيوانية.

اكتشف فريق بحثي دولي آلية جديدة قد تعيد كتابة فهم العلماء لكيفية تنقل الحيوانات وخاصة الحمام الزاجل، حيث كشفت دراسة حديثة أن الكبد قد يلعب دورًا محوريًا في استشعار المجال المغناطيسي للأرض عبر خلايا مناعية متخصصة، وليس الدماغ أو العين فقط كما اعتقد سابقًا.

الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس" قادها باحثون من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان بجامعات ألمانية، وجدت أن خلايا البلاعم في كبد الحمام تمتص الحديد الناتج عن تحلل كريات الدم الحمراء القديمة، مما يمنحها خصائص فائقة البارامغناطيسية تسمح لها بالتفاعل مع المجال المغناطيسي. وأظهرت التجارب أن إزالة هذه الخلايا من أكباد الحمام يؤثر على قدرتها على العودة لموطنها في الأيام الغائمة فقط، مما يدل على تكامل أنظمة الملاحة بين الإشارات المغناطيسية والشمسية.

كما كشفت المجاهر الإلكترونية أن هذه الخلايا تقترب من الألياف العصبية، مما قد يمهد الطريق لنقل المعلومات المغناطيسية إلى الدماغ. ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يحل أحد أسرار هجرة الطيور، và قد يُفتح آفاقًا لدراسة قدرات مماثلة في حيوانات أخرى كأسماك القرش، بل وقد تطبق على البشر أيضًا، مستدعين إعادة النظر في العلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي في التوجيه المكاني





