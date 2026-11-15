اكتشاف علمي: مرحلتان رئيسيتان لنمو الجبال ساهمتا في ازدهار الحياة

كشف تحليل لصخور عمرها مليارات السنين عن مرحلتين حاسمتين في تكوّن الجبال ساهمتا في رفع الأكسجين وتنوع الحياة على الأرض عبر تأثيرها على دورة العناصر الغذائية.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في دورية " Science Advances" عن وجود مرحلتين رئيسيتين من النمو السريع للسلاسل الجبلية على كوكب الأرض، كانتا متزامنتين تماماً مع ارتفاع ملحوظ في مستويات الأكسجين وزيادة هائلة في التنوع البيولوجي. ويعتقد الباحثون أن هذا التطور الجيولوجي العميق أسهم بشكل فعال في تهيئة الظروف البيئية الملائمة لازدهار الحياة وتعقيدها عبر العصور الجيولوجية المتعاقبة.

آلية تكوّن الجبال والصفائح التكتونية

وضح فريق البحث العلمي أن منهجيتهم اعتمدت على تحليل دقيق لعينات الصخور التي تعرضت تاريخياً لضغوط شديدة ودرجات حرارة مرتفعة داخل أعماق الأرض، على مدى فترة زمنية تمتد إلى ثلاثة مليارات سنة. كان الهدف الأساسي من هذا التحليل هو تتبع تطور عمليات تكوّن الجبال الناتجة بشكل مباشر عن تصادم الصفائح التكتونية، وفهم الديناميكيات التي شكلت تضاريس الكوكب.

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المرحلة الأولى قبل 2.2 مليار سنة

أظهرت نتائج التحليلات الجيولوجية أن مرحلة النمو الجبلي الأولى حدثت قبل نحو 2.2 مليار سنة، وكانت ذات أهمية بالغة في تغيير المشهد الطبيعي للأرض. خلال هذه الحقبة، بلغت ارتفاعات بعض الجبال ما يعادل نصف ارتفاع جبال الهيمالايا الحالية، وهو ما يشير إلى وجود نشاط تكتوني هائل وشكل حاجزاً جغرافياً جديداً أثر على المناخ العالمي.

المرحلة الثانية قبل 700 مليون سنة

فيما حدثت المرحلة الثانية من تكوّن الجبال قبل نحو 700 مليون سنة، وشهدت في تلك الفترة تكوّن جبال أكثر ارتفاعاً مما كانت عليه في المرحلة السابقة. وأدى هذا الارتفاع الإضافي إلى تغيير جذري في معدل التفاعلات بين الغلاف الصخري والغلاف المائي، مما فتح الباب أمام عمليات جيوكيميائية معقدة ستؤدي لاحقاً إلى تغيير تركيب الغلاف الجوي.

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دور الفوسفور في تعزيز التمثيل الضوئي

رجّح الباحثون أن تكون الزيادة المطردة في ارتفاع الجبال قد أسهمت بشكل مباشر في تسريع عمليات تجوية الصخور وتآكلها بفعل العوامل الجوية والمائية. وقد نقلت هذه العمليات كميات أكبر من العناصر الغذائية، وفي مقدمتها الفوسفور، إلى المحيطات، وهو عنصر حيوي لنمو الكائنات الحية الدقيقة.

العلاقة بين الجبال والأكسجين الحيوي

أدى تدفق الفوسفور إلى المحيطات إلى تعزيز نشاط الكائنات الحية القادرة على التمثيل الضوئي، بما في ذلك البكتيريا الزرقاء، مما أسهم بشكل متتابع في زيادة مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي. وقد وفر هذا الارتفاع في الأكسجين بيئة أكثر ملاءمة لتطور الحياة وتعقيدها، مما وضع الأسس البيولوجية للحياة الحديثة كما نعرفها اليوم.