دراسة علمية تكشف عن تنوع حيوي فريد داخل عقيدات المعادن في أعماق المحيط الهادئ، محذرة من تدمير بيئات لم يسبق وصفها بسبب عمليات التعدين التجاري.

كشف فريق علمي دولي عن وجود مجتمعات حيوية مجهرية مستقلة وفريدة من نوعها تعيش داخل شقوق وتجاويف عقيدات المعادن المتعددة، والتي تم اكتشافها في أعماق المحيط الهادئ. ويأتي هذا الاكتشاف الحاسم في ظل تحذيرات متزايدة من المخاطر البيئية الجسيمة التي قد تسببها عمليات التعدين التجاري في هذه المناطق العميقة، والتي كانت تُنظر إليها سابقاً فقط كمستودعات للمعادن الثمينة.

التكوين الجيولوجي والموقع الجغرافي المحدد

أجرى الباحثون دراساتهم المفصلة على 244 عقيدة معدنية متعددة المعادن، والتي تشبه في شكلها حبات البطاطس، وجُمعت خلال رحلة علمية مكثفة. تم جمع هذه العينات عام 2019 من منطقة كلاريون-كليبرتون الفريدة في المحيط الهادئ، وذلك باستخدام سفينة الأبحاث الألمانية RV Sonne. تتراوح أعماق جمع العينات بين 4 و6 كيلومترات تحت سطح الماء، في رحلة كانت جزءاً من مشروع دولي كبير يهدف إلى دراسة الآثار البيئية المحتملة للتعدين في أعماق البحار بدقة عالية.

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تتميز هذه العقيدات الجيولوجية باحتوائها على مخزون استراتيجي من المعادن النادرة والحرجة، مثل النيكل والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز. وعلى الرغم من القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه العناصر التي تدخل في صناعات التكنولوجيا المتطورة، وتخزين الطاقة، وصناعة البطاريات، إلا أن دراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports كشفت أن أهمية هذه التكوينات تتجاوز بكثير قيمتها المعدنية السطحية.

نظام بيئي مصغر ومستقل وراثياً

أظهرت الفحوصات الدقيقة للشقوق والتجاويف والمسام داخل هذه العقيدات المعدنية عوالم مجهرية تعج بالكائنات الحية الدقيقة. تصدرت هذه المجتمعات الحيوية الديدان الأسطوانية والقشريات، بالإضافة إلى الأميبا المدرعة. كما رصد العلماء وجود أنواع نادرة ومثيرة للاهتمام مثل ديدان عديدة الأشواك، وتنانين الطين، وبطيئات المشية المعروفة شعبياً باسم "دببة الماء"، والتي تعيش في ظروف قاسية.

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ولم يقتصر التنوع الحيوي على الكائنات الحية الحالية فحسب، بل عثر العلماء على بقايا وأحافير مجهرية لكائنات بحرية قديمة داخل الطبقات المتراكمة لهذه العقيدات. شملت هذه الأحافير الدياتومات، والهيكليات الشعاعية، والإسفنجيات، مما يشير إلى أن هذه التكوينات الصخرية وفرت موائل مستقرة للكائنات البحرية على مدى ملايين السنين، متجاوزة التغيرات الجيولوجية الكبرى.

كشف التحليل الجيني والبيئي عن فرق مذهل بين المجتمعات الحيوية داخل العقيدات وتلك الموجودة في الرواسب البحرية المحيطة بها. تبين أن المجتمعات التي تعيش داخل عقيدات جمعت من مناطق تفصل بينها مسافة تقارب ألف كيلومتر، كانت أكثر تشابهاً وقرابة مع بعضها البعض مقارنة بتلك الموجودة في الرواسب القريبة منها جغرافياً.

تحذيرات العلماء من فقدان التنوع البيولوجي

تشير هذه النتائج العلمية الرصينة إلى أن العقيدات متعددة المعادن تؤدي دوراً بيئياً مستقلاً ومهماً، وأن استراتيجيات الحماية الحالية التي تركز فقط على حماية الرواسب البحرية المحيطة بها قد لا تكون كافية. يؤكد الباحثون أن هذه التكوينات تشكل أنظمة بيئية معزولة ومتميزة، مما يفرض ضرورة اعتبارها كيانات بيئية يجب حمايتها بشكل مستقل وفعال قبل أي تدخل بشري.

حذرت سابين غولنر، عالمة الأحياء البحرية المتخصصة في أعماق البحار بالمعهد الملكي الهولندي لأبحاث البحار، صراحة من أن التعدين التجاري الواسع النطاق قد يتسبب في فقدان غير قابل للاستعادة لأنواع حية لم يسبق وصفها علمياً أو تسجيلها. مؤكدة أن تدمير هذه المجتمعات البيئية الفريدة سيقضي على عوالم ما زالت العلماء في بداية رحلة فهم مكوناتها ووظائفها البيئية.

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تكتسب هذه التحذيرات أهمية بالغة في ضوء التزايد المستمر للطلب العالمي على النيكل والكوبالت والنحاس، والتي تُعد مدخلات أساسية للصناعات الحديثة. غير أن كورال دياز-ريسيو لورينزو، الباحثة المشاركة في الدراسة، شددت على أن هذه الثروة المعدنية لا تتجدد بالسرعة التي تسمح باستغلالها بشكل مستدام، حيث يتطلب التكوين الطبيعي لعقيدة واحدة ملايين السنين.

التداعيات المستقبلية وآليات الحماية

في المقابل، يستغرق استخراج عقيدة معدنية واحدة من قاع المحيط دقائق معدودة فقط، مما يخلق فجوة زمنية هائلة بين عملية التدمير السريع وعملية التكوين الجيولوجي البطيئة جداً. أكدت الباحثة كورال دياز-ريسيو لورينزو أن الإزالة الواسعة النطاق للعقيدات ستؤدي حتماً إلى خسائر بيئية لا يمكن تعويضها، نظراً للفرق الجوهري في المجتمعات الحيوية التي تحتضنها مقارنة بالبيئة المحيطة.

لا تقتصر أهمية هذه العوالم المجهرية على جانب التنوع البيولوجي وحسب، بل يسعى العلماء حالياً لفهم الدور الحيوي الذي تلعبه في الدورات الطبيعية للمغذيات والكربون، والتفاعلات البيئية على المستوى العالمي. يعيد هذا الاكتشاف فتح النقاش الحاد بشأن مستقبل التعدين في أعماق البحار، والبحث عن توازن دقيق بين الاستفادة من الموارد المعدنية الاستراتيجية وحماية النظم البيئية التي لم يكشف العلم سوى جزءاً محدوداً من أسرارها.