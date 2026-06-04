اكتشاف الدودة الحلزونية في عجل بتكساس: تهديد جديد للماشية

اكتشف الباحثون الدودة الحلزونية في عجل بتكساس لأول مرة منذ 1966، مما يهدد قطعان الماشية عند أدنى مستوى منذ 75 عاما. ويُتوقع أن تتراوح خسائر المتوقع أن تتراوح بين 1.8 مليار دولار.

اكتشف الباحثون الدودة الحلزونية في عجل ب تكساس لأول مرة منذ 1966، مما يهدد قطعان الماشية عند أدنى مستوى منذ 75 عاما. ويُتوقع أن تتراوح خسائر المتوقع أن تتراوح بين 1.8 مليار دولار.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن الحالة، وهي الأولى في تكساس منذ عام 1966، هي الإصابة الوحيدة المؤكدة في البلاد. وتم التأكد من إصابة عجل في لا بريور بتكساس، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال شرق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتشكل هذه الحالة ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة، الذين كانوا يتأهبون لتفشي الدودة الحلزونية محليا مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

ويقول الخبراء إن هذه الآفة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية في الولايات المتحدة، التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 75 عاما. وقد أدى نقص الإمدادات بالفعل إلى انخفاض إنتاج لحوم البقر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بالنسبة للمستهلكين. ويمثل رصد هذه الحالة صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي ربما تواجه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في حالة انتشار الآفة





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الدودة الحلزونية تكساس قطعان الماشية خسائر اقتصاد

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