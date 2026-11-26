كشف باحثون في جامعة يوتا عن دور البروتين BLST في حماية الأقراص الغضروفية من التلف، مما يمهّد الطريق لعلاجات جينية مبتكرة لآلام الظهر المرتبطة بالتقدم في العمر.

أظهرت دراسة علمية حديثة أن آلام الظهر المزمنة لا ترتبط فقط بالتقدم في العمر أو الإجهاد الجسدي، بل تعود إلى تغيرات دقيقة داخل الخلايا. وجد باحثون في جامعة يوتا الأمريكية بروتينا اسمه BLST يقل مستواه مع تلف الأقراص الغضروفية، واستعادته تحمي الخلايا من الشيخوخة. تم نشر النتائج في مجلة Aging Cell، مما يفتح باب العلاج الجيني. هذه النتائج قد تغير مستقبل علاج آلام الظهر.

دور البروتين BLST في حماية العمود الفقري

يقوم بروتين BLST، الذي يُشفّر له الجين ZNF865، بدور محوري في الحفاظ على صحة خلايا الأقراص الغضروفية بين فقرات العمود الفقري. تعمل هذه الأقراص كوسائد ممتصة للصدمات، مما يسمح بالحركة الانسيابية ويوزع الضغط الناتج عن الأنشطة اليومية. مع التقدم في العمر، تتدهور قدرة هذه الأقراص على أداء وظيفتها، مما يؤدي غالباً إلى ألم مزمن. يحدد هذا الاكتشاف آلية بيولوجية مباشرة تساهم في هذا التدهور.

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توصل الفريق البحثي إلى أن انخفاض مستويات البروتين BLST يرتبط بشكل مباشر بزيادة تلف الحمض النووي في هذه الخلايا. عندما انخفضت مستويات هذا البروتين، زادت مؤشرات الشيخوخة الخلوية، مما加快 عملية تآكل النسيج الغضروفي. يشير هذا إلى أن الحفاظ على نشاط البروتين أمر ضروري لمنع تلف الخلايا. بدون هذا العنصر الواقي، تتعرض الأقراص الغضروفية للضعف السريع.

تقدم هذه الآلية الفريدة نظرة ثاقبة حول كيفية فقدان الخلايا لقدرتها على الإصلاح الذاتي مع مرور الوقت. إن فهم هذا التفاعل الدقيق بين البروتين والخلايا يمثل خطوة كبيرة نحو علاج جذري. بدلاً من مجرد تخفيف الأعراض، يهدف البحث الآن إلى استهداف السبب الجذري للتلف الخلوي. هذا النهج التحويلي قد يقلل الاعتماد على مسكنات الألم طويلة الأجل.

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تجارب كريسير والنتائج المخبرية والميدانية

استخدم الباحثون تقنية تعديل الجينات المعروفة بـ كريسير CRISPR للتحكم في نشاط الجين المسؤول عن إنتاج بروتين BLST. أظهرت التجارب على الخلايا البشرية المأخوذة من الأقراص الغضروفية أن تعزيز إنتاج البروتين يقلل بشكل كبير من علامات الشيخوخة. كما ساعد في تقليل تلف الحمض النووي، مما يعزز البقاء الصحي للخلايا ونشاطها الطبيعي.

في المقابل، أدت التجارب على نماذج حيوانية من الفئران والجرذان إلى نتائج عكسية واضحة عند خفض نشاط الجين ZNF865. أظهرت الحيوانات تدهورا ملحوظا في الأقراص الغضروفية وظهور سلوكيات مرتبطة بالألم الشديد. أكدت هذه الملاحظات أن البروتين ليس مجرد مؤثر ثانوي، بل عنصر حماية أساسي. فقدان هذا البروتين يؤدي حتماً إلى تلف النسيج وظهور الأعراض السريرية.

يوضح الدكتور روبين دي بولز، الباحث الرئيسي والأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة يوتا، أن تلف الحمض النووي عامل مسبق رئيسي لآلام الظهر. أشار إلى أن تنظيم نشاط بروتين BLST يمثل هدفاً علاجيا واعداً باستخدام تقنيات التحرير الجيني. يسلط هذا الضوء على إمكانية التدخل الدقيق لمنع تلف الخلايا قبل أن يصبح دائماً. هذه الخطوة تمهد الطريق لعلاجات دقيقة ومستهدفة.

تحتل آلام الظهر المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية للإعاقة عالميا، وفقاً لمؤشر سنوات العمر المصححة باحتساب الإعاقة. تأتي خلف أمراض القلب واضطرابات تعاطي المخدرات فقط. يؤكد الدكتور دي بولز أن فهم الآليات الخلوية يمكن أن يخفف من هذه العبء الصحي الكبير. تطوير علاجات تستهدف الأسباب الجذرية قد يحسن جودة الحياة لملايين المرضى. هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول في استراتيجيات العلاج الحالية.

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آفاق علاجية وتطبيقات مستقبلية واسعة

لا تقتصر أهمية بروتين BLST على علاج آلام الظهر فحسب، بل قد تمتد فوائده إلى أمراض أخرى مرتبطة بتلف الحمض النووي. يرى الباحثون أن الآليات المكتشفة قد تكون ذات صلة بعلاج بعض أنواع السرطان والأمراض التنكسية العصبية. وجود البروتين على نطاق واسع في أنسجة الجسم المختلفة يعزز من فرص استخدامه كأداة علاجية متعددة الأغراض. هذا الاتساع يفتح آفاقا جديدة للأبحاث الطبية المتقدمة.

يقول الدكتور جيسون غيرتز، أستاذ العلوم الأورامية بجامعة يوتا والمشارك في معهد هانتسمان للسرطان، إن قدرة جين واحد على استعادة وظائف الخلايا أمر لافت للنظر. أشار إلى أن تعزيز نشاط بروتين BLST قد يدعم إصلاح تلف الحمض النووي ويحسن صحة الخلايا المتقدمة في العمر. هذا الدور الواسع يجعله هدفاً استراتيجيا للأبحاث المتعلقة بالوقاية من السرطان. التطبيقات المحتملة تشمل تعزيز مقاومة الخلايا للشيخوخة والتلف.

مع ذلك، يحذر العلماء من أن الوصول إلى علاج سريري فعال لا يزال يتطلب مراحل بحثية موسعة. تشمل الخطوات القادمة إجراء تجارب ما قبل سريرية مكثفة لتقييم السلامة والفعالية. ستلي ذلك دراسات وتجارب سريرية على البشر لمراقبة الاستجابات العلاجية بدقة. هذه المراحل ضرورية لضمان أن التقنيات الجينية آمنة وقابلة للتطبيق في العيادات الطبية. الصبر العلمي هو المفتاح الآن.

يؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقدم فقط تفسيراً جديداً لتدهور الأقراص الغضروفية، بل يحدد هدفاً بيولوجيا قابلاً للعلاج. قد يساعد هذا الهدف مستقبلاً على حماية الخلايا بشكل استباقي بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الألم بعد حدوث التلف. بينما لا يزال الطريق أمام التطبيق الطبي الطويل، يبعث الاكتشاف أملا جديداً في تطوير علاجات مستهدفة. هذه الآمال قد تغير حياة المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة. البحث مستمر لتحقيق هذا الوعد الطبي الكبير.