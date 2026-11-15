اكتشاف الأنسولين: كيف أنقذت جامعة تورنتو ملايين الأرواح

قصة اكتشاف الأنسولين عام 1921 في جامعة تورنتو، ودور فريدريك بانتينغ وتشارلز بيست في تحويل مرض السكري من حكم بالإعدام إلى حالة قابلة للعلاج، مع تفاصيل الجدل حول جائزة نوبل.

تمثل قصة اكتشاف الأنسولين في أوائل عشرينات القرن الماضي نقطة تحول حاسمة في تاريخ الطب، حيث حولت تشخيص مرض السكري من النوع الأول من حكم بالإعدام البطيء إلى حالة قابلة للتعايش. قبل ظهور هذا العلاج، كانت الخيارات المتاحة تقتصر على أنظمة غذائية قاسية، مما كان يؤدي حتماً إلى الوفاة. لكن جهود فريق بحثي بقيادة فريدريك بانتينغ و تشارلز بيست في جامعة تورنتو عام 1921، فتحت الباب أمام إنقاذ ملايين الأرواح عالمياً، لتصبح هذه الإنجاز العلمي علامة فارقة في مكافحة الأمراض المستعصية.

آليات الاكتشاف العلمي في جامعة تورنتو

تتمثل الوظيفة الأساسية للأنسولين في تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم، ومساعدة الخلايا على استخدامه كمصدر للطاقة. في مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين، مما يسبب نقصاً شديداً يؤدي إلى هزال المريض والحماض الكيتوني. قبل عام 1921، حاول علماء مثل جورج زويلزر في ألمانيا نيكولاي باوليسكو في رومانيا استخلاص مواد فعالة، لكن الشوائب السامة حالت دون نجاحها سريرياً.

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في عام 1921، طرح فريدريك بانتينغ فكرة استخلاص المادة المضادة للسكري من بنكرياس الكلاب بتجنب تلف الإنزيمات. حصل بانتينغ على دعم جون ماكلويد من جامعة تورنتو، الذي وفر المختبر والإمكانات، وكلف الطالب تشارلز بيست بمساعدته. خلال صيف 1921، نجح الفريق في خفض سكر الدم لدى الحيوانات المصابة، مما مثل خطوة حاسمة نحو العلاج البشري رغم الحاجة لتنقية أكبر.

الدور المحوري لتنقية المستخلص البنكرياسي

شهدت مراحل التطور لاحقاً انضمام عالم الكيمياء الحيوية جيمس كوليب إلى الفريق، ليؤدي دوراً محورياً في تحسين عملية تنقية المستخلص البنكرياسي. استطاع كوليب التخلص من الشوائب التي تسبب تفاعلات سامة، مما أدى إلى مستحضر أكثر أماناً وفعالية للاستخدام العلاجي على البشر. هذا التحسين التقني كان الجسر الذي فاصل بين النجاح التجريبي على الحيوانات والنجاة السريرية للمرضى.

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في 11 يناير 1922، تلقى ليونارد تومسون البالغ من العمر 14 عاماً أول حقنة تجريبية من المستخلص الذي أعده بانتينغ وبيست. كانت حالة الفتى حرجة للغاية وتظهر علامات هشاشة متقدمة، ولم تكن هناك خيارات علاجية أخرى متاحة حينها. على الرغم من انخفاض مستوى السكر، لم تتوقف الأعراض الأيضية الخطيرة في هذه الحقنة الأولى، وظهور استجابة سامة وتكوّن خراج في موضع الحقنة.

نجاح علاجي يغير مسارات الحياة

جاءت النتائج مختلفة بصورة لافتة في التجارب التالية، إذ انخفضت مستويات السكر والكيتونات لدى تومسون بشكل ملحوظ، وتحسنت حالته العامة وأصبح أكثر نشاطاً دون ظهور التفاعل السام الذي صاحب الحقنة الأولى. مثّل هذا النجاح نقطة تحول في تاريخ الطب، وأثبت أن المستخلص البنكرياسي المنقى يمكن أن يتحول إلى علاج فعلي وفعال. لم يكن ذلك مجرد نجاح مخبري، بل بداية مرحلة جديدة أصبح فيها تشخيص السكري من النوع الأول قابلاً للتعايش معه بدلاً من أن يكون حكماً بالموت.

جدل جائزة نوبل وتوزيع الفضل العلمي

على الرغم من أن الإنجاز تحقق بفضل مساهمات متعددة، لم يكن توزيع الفضل العلمي أمراً سهلاً بين أعضاء الفريق. شعر بانتينغ بأن دوره الأساسي في إطلاق المشروع يجب أن يمنحه الأولوية في الاعتراف بالاكتشاف، وكان ينظر بريبة إلى ماكلويد، متهما إياه بالسعي إلى الظهور والاستحواذ على الفضل. كما نشأت خلافات حادة بين بانتينغ وبيست من جهة، وكوليب من جهة أخرى، بسبب تفاصيل عملية التنقية وحقوق المساهمة في تطوير المستحضر النهائي.

زادت حدة التوتر بعد أن أصبح الأنسولين محط اهتمام الأوساط الطبية والصحفية، وتحول المشروع من تجربة بحثية داخل جامعة تورنتو إلى إنجاز عالمي تتنافس الأطراف المرتبطة به على تمثيله. في عام 1923، منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء إلى فريدريك بانتينغ وجون ماكلويد فقط. أثر القرار جدلاً واسعاً، خاصة باستبعاد تشارلز بيست وجيمس كوليب رغم الدور المحوري الذي أدياه.

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لل expressing اعتراضه على استبعاد بيست، تقاسم بانتينغ حصته المالية من الجائزة معه تماماً، بينما قام ماكلويد بنفس الإجراء بتقاسم حصته مع كوليب. هذا الفعل يعكس التعقيد الإنساني وراء الإنجاز العلمي، حيث امتزج الإبداع بالتنافس، والتعاون بالخلاف، والطموح العلمي بصراع الشهرة والاعتراف، ليظل اسم جامعة تورنتو خالداً في سجلات الطب الحديث.