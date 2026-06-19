اكتشاف حشرات طباشيرية محفوظة بالكهرمان في الإكوادور

اكتشاف فريد لأول مرة في أمريكا الجنوبية: حشرات عمرها 112 مليون عام محفوظة داخل كهرمان الإكوادور، تكشف تنوعاً وعلاقات بيئية من عصر الديناصورات.

اكتشف علماء من جامعة برشلونة في إسبانيا مجموعة استثنائية من الحشرات المتحجرة التي يعود عمرها إلى حوالي 112 مليون سنة، محفوظة داخل كهرمان في الإكوادور.

يمثل هذا أول اكتشاف من نوعه لحشرات محفوظة بالكهرمان في أمريكا الجنوبية، مما يفتح نافذة فريدة على الغابات الاستوائيةduring العصر الطباشيري. أشار الدكتور كزافييه ديلكلوس، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن这些 discoveries تشمل آلاف القطع الكهرمانية داخل طبقة رقيقة لا يتجاوز سمكها 70 سم، مما يدل على وفرة غير متوقعة. استخرج الفريق العينات من مقلع جينوفيفا، حيث حافظ الصمغ الشجري المتحجر على تفاصيل دقيقة للغاية لكائنات صغيرة، مما وفر صورة نادرة لغابة استوائية ازدهرت في زمن الديناصورات.

فحصResearchers 60 قطعة كهرمان وعثروا على 21 شائبة حيوية، منها ذباب وخنافس وحشرات طفيلية وشبكات عنكبوتية. شكل الذباب أكثر من نصف المكتشفات، بما في ذلك نوع جديد محتمل من مجموعة الميكروفوريت المنقرضة، المعروفة سابقاً فقط من حفريات الكهرمان في مناطق أخرى. كما تم رصد دبورين طفيليين محفوظين داخل الكهرمان، مما يقدم أدلة مباشرة على العلاقات البيئية القديمة، بالإضافة إلى discovery ذبابة من الحشرات الماصة للدماء.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أن رواسب الكهرمان كانت موجودة بالفعل في أمريكا الجنوبية خلال العصر الطباشيري، ويوفر glimpseًا direct عن النظام البيئي للغابات القديمة،包括 الحشرات والتفاعلات البيئية وآثار عالم اختفى قبل ظهور البشر بملايين السنين





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حشرات طباشيرية كهرمان الإكوادور جامعة برشلونة الميكروفوريت غابة استوائية عصر الطباشيري حفريات علاقات بيئية ديناصورات

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