فريق بحثي يكشف عن منشأة مصرية قديمة تعود للأسرة السادسة والعشرين في موقع بوتو بتل الفراعين باستخدام الرادار الجيوفيزيائي قبل الحفر.

أعلن فريق من الباحثين عن اكتشاف أثري جديد في مصر يتعلق بمنشأة مدفونة عمرها نحو 2600 عام، تقع تحت منطقة "كوم C" بموقع بوتو الأثري، المعروف حاليًا باسم " تل الفراعين" في دلتا النيل. جاء هذا الكشف بعد دمج بيانات الرادار الملتقطة بواسطة أقمار "سنتينل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، مع تقنية قياس المقاومة الكهربائية للتربة.

الآلية العلمية للكشف عن المنشأة المدفونة

اعتمد الفريق البحثي في المرحلة الأولى على صور الرادار الفضائي لرصد تغيرات وأنماط غير معتادة أسفل سطح الأرض، مما أدى إلى الكشف عن شذوذ جيولوجي ذي شكل بيضاوي يمتد لمسافة 128 مترا وعرضه 62 مترا. دفع هذا الشذوذ الجيولوجي الفريق إلى استخدام تقنية التصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية، وهي تقنية تعتمد على تمرير تيارات كهربائية منخفضة الجهد عبر التربة لقياس مقاومتها.

Also read الإمارات تصدر أول سندات خزينة رقمية بقيمة 180 مليون درهم

تختلف استجابة المواد المدفونة للكهرباء حسب طبيعتها، سواء كانت تربة أو طوبًا أو صخورًا أو مياهًا، وهو ما مكن الباحثين من تكوين صورة أوضح لما يوجد تحت سطح الأرض. سمحت هذه القياسات بتحديد بقايا معمارية على أعماق مختلفة دون الحاجة إلى البدء في أعمال الحفر العشوائي في الموقع.

تفاصيل المنشأة والعصر الصاوي

أظهرت نتائج المسح وجود منشأة مبنية من الطوب اللبن، تقع على عمق يتراوح بين 3 و6 أمتار تحت سطح الأرض، وترجع إلى العصر الصاوي وتحديداً الأسرة السادسة والعشرين التي حكمت مصر خلال القرن السابع قبل الميلاد.

Advertisement

لا يزال الغرض الأصلي من المبنى غير محسوم، حيث يطرح الباحثون عدة احتمالات بشأن وظيفته، مثل أن يكون معبداً أو مقراً للكهنة أو منشأة جنائزية. ومع ذلك، فإن طبيعة بعض اللقى الأثرية المكتشفة في الموقع تعزز احتمال ارتباط المبنى بنشاط ديني أو طقسي.

القطع الأثرية المكتشفة ودلالاتها

تشمل المكتشفات تميمة تجمع بين ملامح قرد البابون والصقر والإله "بتاح-سوكار" أو شخصية القزم "باتايكوس". كما عثر الباحثون على تميمة من الحجر الجيري تحمل رمز الإلهة "واجيت" وحوض للقرابين يحتوي على تمائم مرتبطة بمعبودات مصرية قديمة.

من بين هذه القطع تمائم لعين "حورس" وآلهة مثل "أنوبيس" و"إيزيس" والرضيع حورس، إلى جانب تمثال برونزي لحورس في هيئة طفل ورموز "بس". كما تضمنت اللقى لوحة من الفيانس تصور "حتحور" وجعراناً حجارياً يحمل اسم الملك تحتمس الثالث.

أهمية الموقع ومستقبل الأبحاث

تكتسب نتائج الدراسة أهمية كبيرة بالنظر إلى التاريخ الطويل لموقع بوتو، الذي شهد استيطاناً بشرياً امتد لآلاف السنين من عصور ما قبل الأسرات. تراكمت عبر هذه العصور طبقات من الطمي والطين، مما جعل الوصول إلى الآثار القديمة أكثر صعوبة، خاصة قرب منسوب المياه الجوفية.

Advertisement

يرى الباحثون أن الجمع بين صور الأقمار الصناعية والمسح الجيوفيزيائي يوفر وسيلة فعالة لتحديد المناطق الواعدة أثرياً قبل تنفيذ أعمال التنقيب، مما يساعد على توجيه الجهود وتقليل الحفر غير الضروري. من المرجح أن تكشف الدراسات المقبلة عن مزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة الأثرية المهمة.