اكتشاف أثري في بوتو: مبانٍ عمرها 2600 عام بتقنيات هندسية متطورة

فريق بحثي مصري يكشف عن منشأة ضخمة تعود للأسرة السادسة والعشرين في بوتو باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، ويثبت تفوق هندسة المصريين القدماء في استقرار التربة.

أعلن فريق من الباحثين المصريين عن اكتشاف موقع أثري ضخم في منطقة بوتو ، والتي تُعرف حالياً باسم تل الفراعين ، شمال غرب دلتا النيل. يعود تاريخ هذا المبنى إلى نحو 2600 عام، وتحديدًا إلى العصر الصاوي، وكان مدفونًا تحت طبقات سميكة من الطمي والتربة المشبعة بالمياه. استخدم الفريق تقنيات استشعار عن بعد متقدمة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والرصد الكهربائي للسطح، للكشف عن وجود البناء دون الحاجة إلى حفر مكثف في البداية، مما فتح آفاقًا جديدة في علم الآثار البيئية.

تفاصيل الاكتشاف وتوقيت ظهوره

تم نشر الدراسة العلمية التي وثقت هذا الحدث المفصلي في دورية Acta Geophysica، حيث قدم الباحثون تحليلاً دقيقاً للبيانات التي جمعوها. أظهرت النتائج أن الموقع كان غير مرئي بالعين المجردة بسبب التغطية الطميية، لكن البيانات أظهرت شذوذاً جيولوجياً واضحاً تحت التلال. استمرت عمليات التحليل والتفسير للبيانات الميدانية حتى تم تحديد أبعاد المنشأة بدقة فائقة، مما أكد أن هذا ليس مجرد مبنى عادي بل مشروع هندسي معقد يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة الأرض.

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التقنيات الهندسية والأساسات الرملية

يكمن عظم الاكتشاف في الكشف عن طبقة سميكة من الرمال النقية أسفل أساسات المبنى، وهي تقنية هندسية متطورة. وضع المهندسون المصريون القدماء هذه الرمال عمداً لتوفير قاعدة مستقرة تحمي المنشأة من حركة التربة الطينية التي تتمدد وتنكمش مع تغير منسوب المياه الجوفية. ساعدت هذه الطبقة في توزيع الأحمال الثقيلة للبناء، وسرعت تصريف المياه، وحمت الطوب اللبن من التآكل والتليّن بسبب الرطوبة، مما يدل على مستوى متقدم من الفهم العلمي للبيئة المحيطة.

الأبعاد والمسح باستخدام القمر الصناعي

اعتمد الباحثون في مسوحاتهم على بيانات القمر الصناعي الأوروبي Sentinel-1، الذي يستخدم تقنية الرادار لرصد التغيرات الدقيقة في سطح الأرض. كشفت هذه البيانات عن مبنى بأبعاد تبلغ نحو 128 متراً طولا و62 متراً عرضاً. تم تحديد هذا الموقع أسفل أحد التلال الأثرية في منطقة بوتو، حيث أظهرت نتائج المسح وجود بقايا أثرية تعود إلى العصرين البطلمي والروماني في الطبقات العليا، بينما اكتُشف المبنى الأقدم في الأعماق التي تتراوح بين 3 و6 أمتار.

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اللوحات الأثرية والهياكل الداخلية

أظهرت عمليات الحفر الاستكشافي جدراناً سميكة من الطوب اللبن للمبنى، الذي يرجح أنه يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين المعروفة بالعصر الصاوي بين عامي 688 و525 قبل الميلاد. إلى جانب الهيكل المعماري، عُثر على تماثيل الأوشابتي والشوابتي التي كانت توضع في المقابر لتمثيل الخدم في العالم الآخر. كما شملت المكتشفات مذبحاً من الحجر الجيري يحمل قنوات محفورة وبقايا جافة تتوافق مع آثار دماء حيوانية، مما يشير إلى الطابع الديني للمنشأة.

السياق التاريخي والأهمية المستقبلية

تكتسب المنطقة أهمية خاصة لأنها كانت مركزاً دينياً رئيسياً في مصر القديمة، وارتبط ازدهارها بمحاولات ملوك الأسرة السادسة والعشرين لاستعادة السلطة بعد الهيمنة الأجنبية. اتخذ هؤلاء الملوك من مدينة سايس القريبة مركزاً لحكمهم، مما يعزز ارتباطهم التاريخي ببوتو. يُرجح أن المبنى كان مقبرة أو مقراً لإقامة الكهنة، ويظل الغرض الأصلي محل جدل، لكن الاكتشاف يؤكد التفوق الهندسي المصري القديم في التكيف مع التحديات البيئية قبل آلاف السنين.