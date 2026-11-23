فريق دولي يكتشف زهرة أحفورية نادرة عمرها 100 مليون عام محفوظة في صخور كانساس، مما يوفر دليلاً حاسماً على التطور المبكر للنباتات المزهرة أحادية الفلقة.

كشف فريق بحثي دولي مكون من علماء متخصصين عن زهرة أحفورية نادرة يعود عمرها إلى نحو 100 مليون عام، بعد أن عثر عليها العلماء بالصدفة داخل عينة من الحجر الرملي التي تم جمعها قبل أكثر من 130 عاماً، في اكتشاف يعكس التاريخ التطوري المبكر للنباتات المزهرة. وتتميز هذه الزهرة التي أُطلق عليها اسم توملينسونيلا بيديسيلاتا، بصغر حجمها الذي لا يتجاوز حجم حبة الأرز، وقد وُجدت داخل صخور تكوين داكوتا بولاية كانساس الأمريكية، والمحفوظة حالياً في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

تفاصيل آلية الاكتشاف العلمي والتقنيات الحديثة

جاء هذا الاكتشاف العلمي المثير خلال استخدام تقنية التصوير المقطعي المحوسب الدقيق (Micro-CT)، وهي تقنية متطورة تعتمد على الأشعة السينية لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد دقيقة للتراكيب الداخلية للصخور والأحجار. وكان الباحثون في البداية يفحصون العينة الحجرية القديمة بحثاً عن نوع آخر من الأحافير، قبل أن يلاحظ عالم النباتات القديمة ستيفن مانشستر وجود تجويف محدد يحمل شكل زهرة متكاملة داخل الكتلة الصخرية.

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أظهرت الفحوصات والتحليلات الدقيقة التي أجراها الفريق البحثي أن الزهرة تنتمي إلى مجموعة النباتات أحادية الفلقة، وهي مجموعة تضم النخيل وغيرها، وتتميز بتركيب زهري محدد يتكون من ثلاث سبلات وثلاث بتلات وستة أسدية وثلاث كرابل. وأوضح الباحثون أن الزهرة لم تُحفظ ببقاياها العضوية الأصلية، بل تركت تجويفاً داخل الصخر يعكس شكلها الخارجي بدقة، وذلك بعدما تحللت أنسجتها بشكل كامل عقب دفنها في رواسب غنية بالطين منذ ملايين السنين.

أهمية الزهرة في فهم التطور النباتي القديم

يرى العلماء وخبراء الحفريات أن هذا الاكتشاف يمثل أقدم سجل معروف حتى الآن لزهرة تحمل التركيب الكلاسيكي المميز لأحاديات الفلقة، وهو ما يوفر دليلاً مهماً وفريداً لفهم تطور هذه المجموعة النباتية وانتشارها عبر العصور الجيولوجية المختلفة. وتعد هذه الزهرة الصغيرة التي لم يتجاوز حجمها حبة الأرز شاهداً نادراً على كيفية ظهور وتطور التراكيب الزهرية المعقدة في العصور القديمة.

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وتسلط هذه الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم النبات الضوء بشكل مباشر على آلية حفظ الكائنات الحية الدقيقة في البيئة الجيولوجية، وكيف يمكن للتقنيات الحديثة مثل التصوير المقطعي المحوسب أن تكشف عن تفاصيل لم تكن مرئية بالطرق التقليدية. ويشير خبراء المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في مؤسسة سميثسونيان إلى أن الاحتفاظ بهذه العينة لأكثر من 130 عاماً كان عاملاً حاسماً في إمكانية إجراء هذا التحليل العلمي الدقيق.

النتائج المستقبلية وأثرها على المعرفة العلمية

يساهم هذا الاكتشاف في توفير أدلة ملموسة حول التنوع البيولوجي للنباتات المزهرة في حقبة العصر الطباشيري، حيث ساعدت الرواسب الغنية بالطين في الحفاظ على الشكل الخارجي للزهرة بشكل يسمح للعلماء بتحليل تفاصيلها التشريحية بدقة عالية. ويؤكّد الفريق العلمي الدولي أن هذا النموذج النباتي يقدم رؤى جديدة حول التكيفات البيئية والوظيفية التي طورتها النباتات أحادية الفلقة للتكيف مع بيئاتها القديمة.

وتستمر الأبحاث في مؤسسة سميثسونيان والمجلات العلمية المتخصصة في تحليل المزيد من العينات المشابهة باستخدام تقنيات التصوير المقطعي المحوسب الدقيق، بهدف رسم خريطة أكثر دقة للتطور النباتي عبر الملايين من السنين. ويعد هذا الاكتشاف مثالاً واضحاً على كيف يمكن للدراسات العلمية العميقة والتقنيات الحديثة أن تعيد إحياء معلومات حيوية من الماضي الجيولوجي البعيد لتخدم المعرفة البشرية المعاصرة.