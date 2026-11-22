كشف علماء عن حوت منقرض في بيرو له جمجمة غير متماثلة بشكل فريد، مما يكشف عن تكيفات صوتية فريدة للبحث عن الغذاء في قاع البحار القديمة.

كشف باحثون عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن نوع من الحيتان القزمة المنقرضة، عُثر على جمجمته في صحراء بيرو. أظهرت الفحوصات الدقيقة أن الحوت كان يمتلك تشوهاً تشريحياً غير مسبوق في شكل وجهه، لم يكن ناتجاً عن عوامل التحجر أو الضغط الجيولوجي. بل يمثل سمة بيولوجية حقيقية في تكوينه الجسدي الأصلي.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "Communications Biology" في 20 نوفمبر 2026، فإن هذا الحوت، الذي أُطلق عليه اسم "Scaphokogia huachafo"، عاش خلال العصر الميوسيني المتأخر. كان ذلك قبل نحو 6.3 إلى 5.6 ملايين سنة، وبلغ طوله قرابة 2.7 متر. وتُعد جمجمته واحدة من أكثر الجماجم عدماً للتماثل التي تم توثيقها لدى الثدييات في التاريخ العلمي.

Also read دليل سامسونغ للتخلص من تحذير قطرة الماء ومنفذ الشحن

التشوهات التشريحية وخصائص الحوت

أوضحت الدراسة أن الجمجمة تتميز بانحراف واضح نحو الجانب الأيسر، حيث انتقلت فتحتا الأنف العظميتان بالكامل إلى هذا الجانب. هناك اختلاف ملحوظ في أحجام عظام الوجه ومواضعها مقارنة بالحيتان الأخرى. كما امتلك الحوت خطماً ضخماً وسميكاً وأنبوبي الشكل، ينحني إلى الأسفل بزاوية تبلغ 31 درجة.

يحتوي هذا الخطم على عظام كثيفة وغضاريف متصلبة، ما أضاف وزناً كبيراً إلى الجزء الأمامي من جسمه. أشار الباحث الرئيسي في الدراسة، ألدو بينيتس بالومينو، إلى أن هذا التكوين التشريحي يرتبط بالتخصصات الصوتية لدى الحيتان ذات الأسنان. تساعد التراكيب الدهنية الموجودة في مقدمة الرأس على إنتاج الأصوات المستخدمة في تحديد المواقع بالصدى والتنقل واكتشاف الفرائس تحت الماء.

Advertisement

طبيعة الحياة والتكيفات البيئية

لا تقتصر أهمية الاكتشاف على الشكل غير المألوف للجمجمة، بل تمتد إلى ما تكشفه من طبيعة الحياة التي تكيف معها هذا الحوت. يشير الباحثون إلى أنه لم يكن يعتمد على الصيد في أعماق المحيط، كما تفعل حيتان العنبر الحديثة. بل يُرجح أنه كان يبحث عن غذائه بالقرب من قاع البحار الساحلية الضحلة.

أظهرت إعادة بناء المفصل الذي يربط الجمجمة بالرقبة أن الحيوان كان قادراً على خفض رأسه بزاوية تصل إلى 55 درجة. ساعده هذا الانحناء على توجيه خطمه مباشرة نحو قاع البحر والبحث عن الطعام داخل الرواسب البحرية. يرى الباحثون أن امتلاكه عظاماً كثيفة وخطماً منحنياً إلى الأسفل ورقبة مرنة، وفّر له مجموعة من التكيفات التي مكّنته من التحرك بالقرب من قاع البحر.

منهجية الاكتشاف والدراسة العلمية

عُثر على الجمجمة في منتصف تسعينات القرن الماضي داخل تكوين بيسكو الجيولوجي جنوب بيرو. وهي منطقة صحراوية معروفة بأحافيرها البحرية ذات الحفظ الاستثنائي. لم يبدأ الباحثون دراسة العينة بصورة متعمقة إلا لاحقاً، عندما صادفها بينيتس بالومينو عام 2015 أثناء عمله على مشروع تخرجه الجامعي في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة ليما.

كان التفسير الأول الذي طرحه العلماء أن الجمجمة تعرضت للتشوه نتيجة ضغط الرواسب على مدى ملايين السنين. هذا الاحتمال شائع عند دراسة الأحافير ذات الأشكال غير الطبيعية. لكن الفحوصات كشفت أن الدروز العظمية كانت مغلقة بالكامل، دون وجود كسور أو علامات مرضية أو تشوهات مماثلة في بقية أجزاء الجمجمة.

Advertisement

عزز هذا الاستنتاج فكرة أن عدم التماثل كان جزءاً أصيلاً من التركيب البيولوجي للحيوان، وليس نتيجة ظروف حفظ الأحفورة. اختار الباحثون اسم "Huachafo" لوصف هذا النوع، وهي كلمة مستخدمة في الإسبانية البيروفية للإشارة إلى الأشياء الغريبة أو المبالغ فيها أو التي يصعب تصنيفها من الناحية الجمالية.

الآثار العلمية للتنوع التطوري

أوضح الباحث الرئيسي أن الاسم جاء انعكاساً للمظهر الاستثنائي للحوت. جمع بين انحراف الوجه نحو اليسار والخطم الضخم المنحني إلى الأسفل. شكل هذا التكوين نمطاً يكسر أنماط التماثل المعروفة لدى الحيتانيات الحديثة.

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يضيف دليلاً جديداً على التنوع الكبير في الأشكال التشريحية والتكيفات التطورية. لقد شهدنا حيتاناً قديمة بمرونة بيئية فريدة، وسلط الضوء على أنماط معيشية متخصصة اختفت مع التغيرات التي طرأت على البيئات البحرية. حدث هذا الانقراض أو الاختفاء التدريجي قرب نهاية العصر الميوسيني.