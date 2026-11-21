عثر متنزّهان في شمال شرق جمهورية التشيك على 598 عملة ذهبية ومجوهرات مخبأة، بقيمة 330 ألف دولار، في علبة صدئة داخل جدار قديم. استلم المتحف الكنز وبدأ تحاليله لتحديد هوية صاحبه الأصلي.

اكتشف متنزّهان كنزا أثريا ثميناً في شمال شرق جمهورية التشيك ، حيث عثرا على 598 قطعة نقدية ذهبية بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والمقتنيات الشخصية، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 330 ألف دولار. تم العثور على الكنز داخل علبة معدنية صدئة بارزة من جدار حجري قديم يقع على المنحدر الجنوبي الغربي لتل زفيتشينا، بالقرب من جبال كركونوشه. يُعد هذا الاكتشاف حدثا بارزا في مجال الأثريات المحلية نظرا لحجم الذهب ونسبة الحفظ العالية للمقتنيات المصاحبة له.

تفاصيل الكنز والمقتنيات المكتشفة

لاحظ المتنزّهان أثناء نزهة شتوية وجود العلبة المعدنية الصدئة المندفعة من الجدار الحجري، وبعد فحصها وجدوا العملات الذهبية مرتبة بعناية في 11 مجموعة، حيث كانت كل مجموعة ملفوفة بقطعة قماش سوداء لحمايتها. لم يقتصر الأمر على العلبة الأولى فقط، إذ عُثر على بُعد نحو متر منها على صندوق حديدي آخر يحتوي على 16 علبة سجائر و10 أساور وحقيبة نقود صغيرة. شملت المقتنيات الأخرى مشطا وسلسلة بمفتاح وعلبة لمساحيق التجميل، ويُعتقد أن معظم هذه العناصر مصنوع من الذهب الخالص.

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تحليل العملات وتاريخ سكّها

سلم المكتشفان جميع المقتنيات إلى متحف شرق بوهيميا بمدينة هرادتس كرالوفه، حيث بلغ الوزن الإجمالي للكنز نحو 7 كيلوغرامات. قدّر المتحف قيمة الكنز بنحو 7.5 ملايين كرونة تشيكية، مما يعادل أكثر من 330 ألف دولار. كشفت الفحوص الأولية أن العملات الذهبية سُكّت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1808 و1915، وتنتمي إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا والنمسا والمجر وبلجيكا والدولة العثمانية وروسيا ورومانيا وإيطاليا.

أبرزت التحليلات غرابة في مكونات الكنز، حيث تم رصد غياب العملات الألمانية والتشيكوسلوفاكية عن المجموعة، وهو أمر غير معتاد في اكتشاف أثري من هذه المنطقة. كما كشفت علامات دقيقة على بعض العملات النمساوية المجرية أنها خضعت لإعادة الختم في دور سك العملة بمنطقة البلقان، وتحديدا في صربيا أو البوسنة والهرسك، بعد عام 1921. يشير هذا التاريخ إلى أن الكنز دُفن بعد عام 1921، رغم أن أحدث العملات الموجودة فيه يعود إلى عام 1915.

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هوية المالك والمحيط التاريخي

أكد ميروسلاف نوفاك، رئيس قسم الآثار بالمتحف، أن العملات مصنوعة بلا شك من الذهب الخالص، مشيرا إلى دهشته الكبيرة عند اكتشاف محتويات الصندوق. ورغم القيمة المالية والتاريخية للاكتشاف، لا تزال هوية الشخص الذي أخفى الكنز والظروف التي دفعته إلى ذلك مجهولة. يراجُح خبراء أن يكون إخفاء الثروة مرتبطا بالاضطرابات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال القرن العشرين.

تشمل هذه الاضطرابات اندلاع الحرب العالمية الثانية، وترحيل السكان التشيكيين، وطرد الألمان عقب الحرب، فضلا عن الإصلاحات النقدية التي شهدتها البلاد. أوضح مدير المتحف، بيتر غروليتش، صعوبة تحديد هوية صاحب الكنز، موضحا أنه لا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كانت هذه الثروة تعود إلى شخص تشيكي أو ألماني. يعمل الفريق حاليا على فحص العملات باستخدام تقنيات متخصصة لتحليل المعادن.

المكافأة القانونية ومراحل العرض

يعتزم فريق المتحف مواصلة دراسة الوثائق والسجلات التاريخية للمنطقة في محاولة للوصول إلى أدلة تكشف هوية المالك السابق ومسار انتقال الذهب من منطقة البلقان إلى التشيك. من المنتظر أن يستفيد المتنزّهان من المكافأة التي يتيحها القانون التشيكي للأشخاص الذين يعثرون على الكنوز الأثرية ويسلمونها إلى الجهات المختصة. يمكن أن تصل هذه المكافأة إلى 10% من القيمة المقدّرة للمكتشفات.

يعتمد مقدار المكافأة المستحقة على ندرة المكتشفات وأهميتها الثقافية والتاريخية، ولم يُحسم المبلغ النهائي بعد في انتظار استكمال التحاليل المعدنية والتقييم النهائي للمقتنيات. يعتزم المتحف مواصلة أعمال الترميم والحفظ تمهيدا لعرض الكنز أمام الجمهور، ليصبح الاكتشاف شاهدا جديدا على تاريخ مضطرب، لا تزال بعض أسراره مدفونة تحت تراب الغابات الأوروبية.